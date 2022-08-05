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Развивать межпарламентские связи намерены Казахстан и Андорра
5 Августа 2022 14:45

Развивать межпарламентские связи намерены Казахстан и Андорра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров встретился с министром иностранных дел Андорры Марией Убах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе переговоров стороны отметили поступательный характер двусторонних связей, подчеркнув, что, несмотря на географическую отдаленность друг от друга, Казахстан и Андорра имеют перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в сфере туризма.

Было также отмечено плодотворное взаимодействие парламентариев двух стран в рамках участия в международных парламентских организациях, в том числе в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы.

Вице-спикер Сената проинформировал о модернизационной повестке Президента Касым-Жомарта Токаева в части усиления роли Парламента в политическом механизме.

«Конституционная реформа существенно трансформирует действующую политическую систему страны, преобразует ее из суперпрезидентской в Президентскую республику с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством», - отметил казахстанский парламентарий.

Участники встречи договорились о дальнейшем развитии межпарламентских связей как важной составной части двусторонних отношений между Казахстаном и Андоррой.


Фото:Н.Байбулин


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