Развивать экотуризм в природных парках призывает депутат

О важности развития экотуризма напомнил депутат Султан Дюсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый второй иностранный турист способствует созданию одного рабочего места. По данным Всемирной туристской организации, туризм является вторым по прибыльности сектором экономики после добычи нефти. В Казахстане есть возможности для развития экотуризма в природных парках. Однако отсутствие соответствующей инфраструктуры ограничивает этот процесс», - сказал Султан Дюсембинов в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, в летний период в зонах отдыха на побережье Алаколя наблюдается отсутствие электричества, качество интернета и связи не на должном уровне, средства, выделенные на укрепление береговой линии, не используются уже 3 года.

«На территории озера Есик не созданы простые необходимые условия, такие как пункты личной гигиены, мусорные баки, стенды визуальной информации и путеводители, телефонная связь и интернет, не благоустроены условия отдыха. Создание условий для того, чтобы крестьянские хозяйства подключались к строительству гостиниц и глэмпингов для обслуживания туристов, помимо увеличения доходов фермеров, могло бы способствовать созданию новых рабочих мест и развитию туризма»,- отметил депутат.

Но, подчеркнул он, мешает отсутствие программы, соответствующей системы, создающей условия для реального развития туризма со стороны государства, бюрократия в государственных органах. Мы видим, что представители бизнеса в этой сфере живут самостоятельно.