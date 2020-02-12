Развивать бизнес не только в центре города призвал аким района в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Показатели социально-экономического развития Жетысуского района озвучил аким района Максат Кикимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, до конца марта будет разработан трехлетний мастер-план развития Жетысуского района.

«Мы должны изменить парадигму наших бизнесменов, что не только в центре города надо развивать свой бизнес. В этом направлении будем работать по привлечению инвесторов», - сказал Максат Кикимов.

«В рамках реализации программы «Іскер ана» открылся районный центр матери «Бақытты отбасы». С 12 сентября прошлого года стартовал проект «Бастау бизнес», обучение по которому прошли 312 человек. По проекту «Менің кәсібім» 10 многодетных женщин были обеспечены необходимыми принадлежностями для ведения собственного дела. Они успешно реализуют свои предпринимательские проекты», - сказал Максат Кикимов на пресс-конференции.

Согласно поручению акима Алматы, в районе открыты два участковых пункта полиции в микрорайоне Кокжиек и по улице Есенова. Установлено четыре модульных постов полиции, в течение 2019 года установлено 46 видеопостов системы видеофиксации «Сергек». Принимаемые меры позволили снизить уровень преступности по району на 46% (по сравнению с прошлым годом).

«В районе 65% дворов и 66% улиц были освещены. Все целевые средства по поручению акима города были направлены на те улицы и дворы, которые никогда ранее не освещались, прежде всего, на окраинах города», - рассказал Максат Кикимов.

По поручению акима города в рамках реализации проекта «Новый Алматы» активно идет работа по благоустройству скверов и парков. Благоустроены две пешеходные зоны, в микрорайонах Айнабулак-2 площадью 1,3 га и Айнабулак-3 площадью 2,3 га.

Проведены работы по благоустройству пяти скверов. Кроме того, благоустроен бывший лог между микрорайонами Айнабулак-1 и 2 и превращен в новый парк отдыха для жителей со скамейками, урнами, опорами освещения на площади 4,3 га.

Так, в октябре 2019 года начато строительство двух жилых комплексов на 40,5 млрд тенге и завершается строительство трех жилых комплексов площадью 6,2 тысячи кв.м.

Состоялось официальное открытие центра «Активное долголетие» в микрорайоне Кемел.

«Выделены средства на разработку проектно-сметной документаций (ПСД) для строительства семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в день в микрорайоне Кемел. Также начата разработка ПСД для проведения сейсмоусиления с капремонтом поликлиники №11. Строительство детского сада на 160 мест со сносом заброшенного здания 1983 года расположенного в микрорайоне Айнабулак-4. Планируется разработка ПСД «Строительство пристройки к школе №43 спортзала и столовой площадью 600 кв.м. со сносом отдельно стоящего здания, и капремонт с сейсмоусилением в школах №80 и №129. Разработку ПСД к строительству пристройки к школе №177 на 600 мест», - сказал он.

Одна из задач на ближайшие 3 года - это 100%-ое водоснабжение питьевой водой. Сейчас 61 улица района без центрального водоснабжения.

«На 2020 год запланировано проведение капремонта пешеходной зоны на улице Казыбаева. Также запланирован ремонт пяти скверов по улицам Ахтанова, Боткина, Бурундайская, Казыбаева и в микрорайоне Кокжиек. Вместе с тем, в 2020 году планируется строительство двух парковых зон в микрорайонах Кокмайса и Кемел», - добавил аким района.

В 2020 году будет установлены 42 камеры «Сергек». На этот год запланирована работа по ремонту дорог протяженностью 22 км, а также строительство и реконструкция тротуаров.