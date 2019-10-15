+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Развитие женского предпринимательства на селе обсуждают в СКО

15 Октября 2019 13:28
Поделиться:
Развитие женского предпринимательства на селе обсуждают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит Форум сельских женщин Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Умирзак Шукеев посетил ряд социально значимых объектов в Толебийском районе
19 проектов в рамках программы  «Ауыл – Ел бесігі» реализуют в Акмолинской области Благополучные села есть в каждой области – Ермек Алпысов Город vs село: изменится ли соотношение населения в ближайшие годы

В течение дня бизнес-леди из разных районов области будут обсуждать развитие женского предпринимательства на селе, делиться секретами успеха.

«Главная цель форума – вопросы устойчивого развития села, насколько обеспечена занятость, как реализуется программа «Ауыл – ел бесiгi». Мы в приоритет поставили женскую занятость. Чтобы помочь женщинам, мы на всех форумах показываем истории успеха женщин. Мы хотим показать героинь, которые поднимают бизнес на селе», - сказала председатель правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», член Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте РК, член координационно-общественного совета по вопросам реализации проекта «Ауыл - ел бесігi» Салтанат Рахимбекова.

Она отметила, что одной из приоритетных задач политики государства являются устойчивое развитие сел и повышение качества жизни на селе.

«Важно собирать и объединять сельских женщин, среди которых акимы сел, директора школ, главы фермерских хозяйств и сельского бизнеса, и предоставлять им возможность обмениваться опытом, налаживать профессиональные коммуникации. Мы надеемся, что создаем здесь эффективную диалоговую площадку по вопросам участия сельских женщин в экономике региона», - добавила С. Рахимбекова.

На форуме выступили североказахстанские предпринимательницы, работающие в сфере сельского хозяйства, пчеловодства, образования и других. Своими историями поделились женщины - сельские акимы, директора школ.

По данным департамента статистики, в первом полугодии женщины возглавляли 27% действующих юридических лиц и 49,5% ИП области. Главенствуют женщины практически в каждом третьем малом предприятии и в каждом четвертом среднем и крупном предприятии.

Первый Форум сельских женщин Казахстана «Вклад женщин в устойчивое развитие сельских территорий Казахстана» прошел в ноябре прошлого года в столице РК. По его итогам было принято обращение «Сельские женщины за «зеленую» экономику для повышения качества жизни на селе». Форумы сельских женщин планируют сделать ежегодными.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Малый бизнес, Северо-Казахстанская область, Рухани жаңғыру, Регионы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив