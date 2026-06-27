Развитие Жамбылской области: на контроле — поручения Президента

Под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева прошло совещание по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию региона, передает Kazinform.

За январь–май рост экономики составил 115,2%. Объем инвестиций достиг 405,3 млрд тенге, что на 57,2% больше, чем годом ранее. Частные инвестиции составили 388,2 млрд тенге. По этому показателю Жамбылская область заняла первое место в стране.

Фото: акимат Жамбылской области

До 2030 года в регионе планируется реализовать 116 инвестиционных проектов на сумму 5,5 трлн тенге с созданием около 20 тысяч рабочих мест. В этом году намечена реализация 47 проектов, которые обеспечат 2,7 тысячи новых рабочих мест.

В области строятся 14 объектов образования, 5 объектов здравоохранения, 11 объектов культуры и 7 спортивных объектов. С начала года уже введены в эксплуатацию две школы в Шуском районе и три дома культуры в Жуалынском и Кордайском районах.

В Таразе к 12 жилым массивам и 28 дачным массивам подведены сети питьевого водоснабжения, благодаря чему уровень обеспечения централизованной водой достиг 100%.

Фото: акимат Жамбылской области

За последние четыре года асфальт уложен на 514 улицах, щебеночное покрытие — на 320 улицах. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла до 71,5%. Уличное освещение установлено на 276 улицах, освещены дворы 908 многоквартирных домов. В этом году планируется установить освещение еще на 43 улицах.

Также обсуждены вопросы газификации, строительства автоматической газораспределительной станции «Шу» и реализации мероприятий в рамках акции «Таза Қазақстан».

Фото: акимат Жамбылской области

Ербол Карашукеев поручил усилить благоустройство населенных пунктов, улучшить санитарное состояние придорожных сервисных объектов, обеспечить своевременную реализацию государственных программ и инвестиционных проектов, эффективное освоение бюджетных средств, а также укрепить обратную связь с населением.

Глава региона подчеркнул, что качественное исполнение поручений Президента является персональной ответственностью каждого руководителя государственного органа.