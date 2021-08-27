Развитие Турксибского района Алматы: новые дороги, парки, водоснабжение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил качество и ход строительства дорог, сетей водоснабжения и благоустройства территорий новых микрорайонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В микрорайоне Нуршашкан завершается строительство 28,8 км сетей водоснабжения и 18,6 км водоотведения. Централизованной системой будет обеспечен 821 дом, количество жителей – 3,5 тыс. человек. Б. Сагинтаев поручил ускорить подключение абонентов и восстановление дорог. Из 43 улиц общей протяженностью 16,6 км заасфальтировано 37. Завершение восстановления дорожного покрытия планируется на конец сентября.

Для обеспечения жителей микрорайона доступом к высокоскоростному интернету частная компания проложила ВОЛС. На сегодня уже 245 домов пользуются услугами интернета и ТВ. Для социально уязвимых и многодетных предоставляется льготный доступ стоимостью от 500 тенге в месяц. До конца года проект будет реализован в микрорайонах Маяк и Альмерек. Кроме того, компания предоставит услуги и для жителей других отдаленных микрорайонов города.

В мкр Альмерек проживают более 5,5 тыс. человек. Здесь насчитывается 1113 домов. На первом этапе к новым сетям подключатся 819 домов. На втором, реализация которого намечена на следующий год, подключатся остальные дома. Из 51 улицы заасфальтировано 25 общей протяженностью 17,2 км. Работа на 26 улицах продолжается.

В мкр Кайрат насчитывается 1292 дома, проживают более 5,5 тыс. человек. Завершается подключение к новым сетям водоснабжения. Продолжается восстановление и строительство дорог. Заасфальтировано 43 улицы протяженностью более 20 км, продолжаются работы на 21 улице.

Б. Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства жилого комплекса в мкр Кайрат по программе «Нұрлы жер». Комплекс состоит из 35 домов на 2062 квартиры. Доступным жильем будут обеспечены тысячи нуждающихся, в том числе многодетные семьи, социально уязвимые слои населения, работающая молодежь. По поручению акима города будут предусмотрены помещения для объектов социально-бытового назначения.

Акиму мегаполиса также представили план строительства инженерных сетей по ул. Закарпатской, где насчитывается 70 домов, в которых проживают 290 человек. Необходимо построить 4,5 км водопровода и 1 км канализации.

Б. Сагинтаев посетил парковую зону в мкр Маяк, где продолжается II этап благоустройства. Проектом предусмотрено строительство детских, гимнастических и Workout-площадок, а также обустройство зон отдыха, озеленение и освещение.

Еще одна новая парковая зона Турксибского района строится на набережной реки Жарбулак на пересечении улиц Бухтарминская - Майлина. Проектом предусмотрена организация парковой зоны «Аспан» общей площадью 6,5 га. Будут установлены МАФы, скамейки, детские и спортивные площадки, биотуалет, урны. Зеленый фонд парка будет приведен в порядок.

На пересечении улиц Кассина и Котельникова по программе реновации планируется снос 30 ветхих домов. На данном участке построится 27 пятиэтажных домов на 820 квартир. Первые два дома планируется ввести в эксплуатацию этой осенью. Б. Сагинтаев обратил внимание на сроки и качество строительства. Как известно, реновация ведется в старых районах с целью улучшения качества жизни горожан и обновления жилищного фонда мегаполиса.

Аким Алматы ознакомился с ходом строительства подпорной стены из габионных конструкций по ул. Костромской, с проектом реконструкции здания для детского реабилитационного центра. Также аким города посетил здание Единой диспетчерской службы, где продолжается капитальный ремонт.



