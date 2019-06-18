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Развитие туризма в странах тюркского мира обсудили на симпозиуме в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
18 Июня 2019, 01:25
Развитие туризма в странах тюркского мира обсудили на симпозиуме в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - V Международный симпозиум туризма тюркского мира состоялся в Таразе на базе Таразского государственного университета имени М.-Х. Дулати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками мероприятия, проходившего во Дворце молодежи имени Марса Уркумбаева, стали представители 20 высших учебных заведений из 9 стран - Казахстана, Турции, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, России и других. Академическое и научное сообщество ведущих университетов этих стран обменялось научными исследованиями в сфере распространения идей и обретения новых возможностей среди разнообразия и богатства тюркского мира.

«Международный симпозиум туризма стран тюркского мира - это один из самых престижных международных симпозиумов по туризму, его проводят государства, находящиеся на Великом Шелковом пути, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» ректор ТарГУ имени М.-Х. Дулати Махметгали Сарыбеков, председательствовавший на симпозиуме. - Для тюркских народов особую ценность имеют укрепление сотрудничества через обмен общими духовными ценностями, проведение совместных научных исследований, создание единого культурного пространства. Великая Степь - колыбель тюркской цивилизации, и об этом говорили участники симпозиума».

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Махметгали Сарыбеков отметил, что на V Международном симпозиуме туризма стран тюркского мира обсуждались такие аспекты, как глобальные перспективы и стратегия развития туризма, религиозный, экологический и гастрономический туризм, маркетинг в туристской индустрии, подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства, использование IT-технологий. Активно обсуждаемыми участниками симпозиума оказались темы, связанные с историей, искусством и культурой тюркских народов, что приобретает особое звучание в свете реализации в Республике Казахстан программы «Рухани жаңғыру», отметил спикер.

Организаторами мероприятия выступили, помимо Таразского государственного университета, также университет Кастамону (Турция), Кыргызско-турецкий университет «Манас» и Казахстанский университет иностранных языков и деловой карьеры.

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Жамбылская область   Туризм   Рухани жаңғыру   Тюркский мир  
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