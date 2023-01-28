Развитие туризма в Казахстане: какова заполняемость столичных отелей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Ассоциации «Центр развития городского туризма» Татьяна Верницкая сообщила о низкой заполняемости столичных отелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Астане есть 214 отелей и в них средняя заполняемость 26%, это очень мало. Для того, чтобы отель был рентабельный должно быть 40% заполняемости, 60% - это здорово», - сказала Татьяна Верницкая в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Эксперт отметила необходимость развития группового и коллективного туризма.

«Во время ЭКСПО у нас был шикарный опыт приезда именно трудовых коллективов, школьников. Почему бы это не повторить? Для этого необходимы усилия двух ведомств Министерства культуры и спорта и Министерства просвещения», - подчеркнула Татьяна Верницкая.

Также спикер привела пример других государств, где есть Министерство по туризму, которое курирует развитие данной отрасли.

«Если в стране развивают туризм, то во всех этих странах есть Министерство по туризму. При каждом акимате должно быть управление по туризму», - сказала Татьяна Верницкая.

По ее словам, у Казахстана есть прекрасный потенциал для развития туризма.

«У нас есть море, оно холодное, иногда теплое - Каспий. Есть Балхаш, у нас есть все. Цены у нас высокие, поэтому надо обеспечивать заполняемость отелей. Когда мы отправляем людей с группами отели всегда идут на снижение цены», - отмечает эксперт.

Она также обратила внимание на необходимость расширения туристического сезона.

«У нас резко-континентальный климат, нам надо это понимать и расширять возможности туризма. Не надо говорить про короткое лето. Мы можем сделать сезон на полгода и круглогодичным. Допустим, в том же Боровом, почему мы зацикливаемся только на летних месяцах, у нас же прекрасно развивается зимний сезон», - говорит Татьяна Верницкая.

Ранее Татьяна Верницкая перечислила страны, граждане которых являются потенциальными туристами для Казахстана.