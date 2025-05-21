Развитие транспортной отрасли: в Правительстве приняли План мероприятий по исполнению поручений Президента

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр представил План мероприятий по исполнению поручений Президента в области модернизации инфраструктуры и развития железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного видов транспорта, а также цифровизации отрасли.

Кроме того, было доложено о результатах рабочей поездки Романа Скляра на казахстанско-китайский пункт пропуска «Нур Жолы».

Фото: primeminister.kz

На месте были осмотрены проводимые работы по увеличению пропускной способности, улучшению логистической инфраструктуры, ускорению таможенных процедур посредством внедрения цифровых технологий. Так, до конца текущего года на территории пункта пропуска «Нур Жолы» планируется завершение строительства объездной дороги для негабаритных грузов. Это обеспечит увеличение грузопотока, улучшение сервиса и придаст новый импульс торгово-экономическим связям между РК и КНР. На сегодня совместно с китайской стороной прорабатываются возможности введения круглосуточного режима работы пунктов пропуска, а также увеличения приема автотранспортных средств.

Фото: primeminister.kz

В сфере железнодорожного транспорта до декабря 2025 года запланировано завершение строительства вторых путей на участке «Достык – Мойынты» и обводной железнодорожной линии станции Алматы.

В сфере морского транспорта – увеличение мощности морских портов по обработке контейнеров до 240 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров) посредством ввода в декабре текущего года нового терминала. Запуск данного объекта позволит увеличить транзитный потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Фото: primeminister.kz

В сфере автомобильного транспорта до конца текущего года будут завершены работы по модернизации 5 автомобильных таможенных постов на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном: Темир баба, Казыгурт, Тажен, Майкапчагай и Бахты. Кроме того, ведется поэтапная работа по оснащению интеллектуальными системами видеонаблюдения для мониторинга движения транспортных средств и грузов с момента въезда, маршрута следования и выезда из РК.

В сфере воздушного транспорта до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы «e-Freight» во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами «КЕДЕН» и «Agriculture», что обеспечит полный переход на безбумажный документооборот.

По итогам совещания Премьер-министр поручил держать на контроле своевременность реализации всех проектов, нацеленных на укрепление транзитно-транспортного потенциала Казахстана.