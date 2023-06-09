Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Развитие ТМТМ обсудили на Международном форуме Астана

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 18:00
Развитие ТМТМ обсудили на Международном форуме Астана Фото: пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный форум Астана, инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, стал платформой для обсуждения делегатами зарубежных правительств и международных организаций, представителями бизнеса и научных кругов ключевых глобальных вопросов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На панельной сессии «Средний коридор: укрепление евразийских связей» ведущие мировые эксперты обсудили повышение эффективности работы Транскаспийского международного транспортного маршрута и отметили ключевую роль Казахстана как транзитного хаба. За 5 месяцев 2023 года объем транзитных перевозок через Казахстан вырос на 42%.

По словам управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии Жужанны Харгитай, Средний коридор связывает крупные производственные центры в разных странах, и для реализации потенциала маршрута и устранения узких мест необходимо взаимодействие не только ее стран-участниц, но и других ключевых игроков на маршруте.

Эксперты сошлись во мнении, что успешное развитие ТМТМ требует изменения тарифных и регулятивных режимов, развития пропускной способности инфраструктуры и выработки механизма координации и сотрудничества всех заинтересованных сторон.

photo

КТЖ   Транспорт   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау