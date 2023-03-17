Развитие таксомоторной отрасли Казахстана обсудят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 марта в Астане Общественный Совет по развитию такси проведет встречу представителей таксомоторного бизнеса Республики Казахстан. Она пройдет в рамках международного сотрудничества по вопросам развития транспортных сфер стран Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В мероприятии примут участие владельцы и руководители таксопарков, представители сервисов по вызову такси, а также профессиональные союзы и ассоциации Казахстана. Эксперты рассмотрят актуальные вопросы и острые темы таксомоторной отрасли, поделятся личным опытом.

Так, участники встречи обсудят проблемы и возможности служб заказа такси в Казахстане, их тарифы и комиссии. Отдельное внимание посвятят законодательной базе легкового такси в республике, в том числе трудовым отношениям и престижу работы водителя такси. Кроме этого, рассмотрят возможности развития бизнеса такси, программы обновления подвижного состава и оптимизацию управления бизнесом.

По итогам встречи ее участники разработают собственные предложения по созданию благоприятной среды для повышения качества таксомоторных перевозок и развития легального бизнеса такси в Казахстане.

Встреча пройдет 30 марта 2023 года с 11:00 до 13:00 по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, д. 8 (Park Inn by Radisson Astana). Участие бесплатное.

Общественный Совет по развитию такси приглашает владельцев и руководителей таксопарков Казахстана посетить мероприятие и принять участие в дискуссии.

Ссылка на регистрацию os-taxi.ru/kazakhstan-meeting.