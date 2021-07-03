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Развитие столицы открыло большие перспективы для многих молодых казахстанцев

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2021, 14:58
Развитие столицы открыло большие перспективы для многих молодых казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» состоялась онлайн-встреча с ровесниками Независимости, приуроченная ко Дню столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов отметил, что в рамках проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» планируется привлечь активных представителей казахстанской молодежи к продвижению и реализации государственных инициатив.

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В мероприятии приняли участие выпускники Международной стипендии «Болашак», руководители молодежных ресурсных центров, а также руководитель проекта дубляжа голливудских фильмов на казахский язык А.Орынбаева, педагог спортивно-бального танца Е. Моисеев и другие.

Участники отметили, что современный город Нур-Султан стал символом Независимости Казахстана, и развитие столицы открыло большие перспективы для многих молодых казахстанцев, которые здесь реализовались и стали успешными в самых различных сферах жизни страны.


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