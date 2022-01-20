Развитие стандартных образцов: Сенат ратифицировал соглашение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента одобрил проект Закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя законопроект, отметил, что ратификация Соглашения позволит признавать разработанные в Казахстане стандартные образцы без проведения дополнительных процедур по испытаниям в странах - участниках Соглашения.

«К примеру, Республика Казахстан выпускает стандартный образец, проводит испытания и утверждает тип, а остальные страны-участники Соглашения признают результаты экспертизы технической документации без дополнительных испытаний», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Бахыт Султанов.

По словам министра, ратификация данного Соглашения, имеющего межгосударственный статус, повысит доверие к результатам измерений в области метрологии и обеспечит качество и безопасность продукции.

Бахыт Султанов отметил, что межгосударственные стандартные образцы востребованы и широко применяются в различных сферах экономики.

«В национальном реестре зарегистрировано 634 стандартных образца. Из них, на сегодняшний день в Реестр межгосударственных стандартных образцов внесено 337 стандартных образцов. Хотел бы отметить, что в текущем году наш Институт стандартизации и метрологии разработал 163 стандартных образца, которые включены в Реестр межгосударственных стандартных образцов», - пояснил заместитель Премьер-Министра, глава Минторговли.

Бахыт Султанов добавил, что ратификация данного Соглашения позволит устранить технические барьеры между странами-участниками Соглашения. Это создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками Соглашения, что благоприятно повлияет на развитие экспорта стандартных образцов.

«Для бизнеса это создаст новые условия для финансового благополучия, сократит административные нагрузки и расширит возможности для удовлетворения потребностей предпринимателей», - сказал министр.

Во время пленарного заседания депутаты Сената ратифицировали соглашение.



