Развитие СМИ требует усиления личной ответственности журналистов – эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие СМИ требует усиления личной ответственности журналистов. Так считает руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Асель Назарбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев охватил ряд направлений политических реформ, которые активно обсуждались в обществе и оценивались экспертами. Мы видим, что инициативы Главы государства, механизмы их реализации положительно восприняты гражданами страны потому, что эти решения отвечают на сегодняшние требования народа, соответствуют уровню развития общества и его запросам», – сказала А.Назарбетова.

Эксперт отметила, что в связи с усилением роли Парламента, совершенствованием избирательной системы, появлением возможностей для развития партий, укреплением правоохранительной системы, наряду с изменением административно-территориального устройства и повышением роли гражданского общества был дан ряд поручений, в том числе о принятии нового Закона о СМИ. В действующий Закон 1999 года в 2017 году были внесены значительные изменения.

По словам А.Назарбетовой, в настоящее время в ряде государств средства массовой информации успешно выполняют функцию по политическому воспитанию граждан, информированию их о важных внутренних и международных событиях, формированию у них адекватного политического поведения и взглядов. Но, нельзя отрицать, что в некоторых ситуациях СМИ используются в деструктивных целях, то есть, для усиления доминирования отдельных социальных групп. Реализация медиа-политики в Казахстане характеризуется как «этатистичная СМИ-политика», сложившаяся при неограниченном контроле со стороны государства. Наряду с этим, в Казахстане проводится медиа-политика, направленная на превращение крупных информационных ресурсов в эффективный инструмент идеологической работы.

А.Назарбетова отметила, что в современных условиях развитие СМИ требует усиления личной ответственности журналистов, об этом говорил в своем Послании Глава государства. Поэтому, с учетом запросов общества и тенденций развития сферы СМИ, нужно пересмотреть Закон о СМИ.

По мнению эксперта, следует обратить внимание на деятельность СМИ Германии, где СМИ не контролируются со стороны властей или партий, они независимы, и их взгляды не всегда совпадают с официальной позицией государства. В Германии функции контролирующего органа выполняет Совет прессы. Совет создан федеральным союзом издателей газет и журналов, а также Союзом журналистов Германии и Профсоюзом работников СМИ.