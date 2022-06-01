1 Июня 2022 16:18

Развитие слепоты предотвратили у 273 детей благодаря скринингу – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скрининги провели для новорожденных весом 500-900 грамм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения обновило приказ о проведении скрининга детей в 2021 году. Они проходят 5 различных видов скрининга. Один из них направлен на профилактику слепоты у недоношенных детей. На сегодняшний день в стране ежегодно рождается более 400 тыс. детей. Из них около 20 тыс. рождаются недоношенными. Среди этих 20 тыс. детей мы начали проводить скрининги для новорожденных весом 500-900 грамм. В 2021 году из 6500 детей, прошедших скрининг, 273 были вовремя прооперированы, благодаря чему удалось избежать слепоты», - сказал заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Олжас Искаков на брифинге в СЦК.

По его словам, эта проблема по-прежнему актуальна.

«Вместе с фондом «Қазақстан халқына» мы получили дополнительный запрос на оборудование для скрининга от 30 медицинских организаций из 14 регионов. В рамках этого запроса у нас все медорганизации будут на 100% оснащены необходимым оборудованием для скрининга. За счет открытия дополнительных перинатальных центров, увеличения числа организаций второго, третьего уровня мы их оснащаем оборудованием и обеспечиваем скрининг каждого недоношенного ребенка. Министерством параллельно ведется работа по обучению специалистов, работающих с этим оборудованием», - заключил спикер.

Ранее сообщалось, что на оснащение центров помощи больным ДЦП детям выделят 870 млн тенге.