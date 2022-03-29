Развитие сферы туризма обсудили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Лидеры международных туристских компаний встретились в Актау и обсудили развитие сферы туризма в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, крупные и международные туроператоры Турции, Германии, Кувейта, ОАЭ, Узбекистана, России, Кыргызстана, Грузии и Казахстана. На совещании также был обсужден вопрос развития туризма Мангистауской области, проработаны вопросы открытия новых рейсов. Цель мероприятия - развитие туризма в Казахстане и повышение интереса международных туристских компаний к взаимному сотрудничеству.

На встрече был презентован туристический потенциал Мангистауской области, города Актау и проекта Tetysblu Aktau. Согласно проекту, на территории зоны отдыха построен тематический парк развлечений, доступный населению, водные, наземные и воздушные аттракционы для семейного отдыха. В зоне отдыха расположены фонтан, ресторан, фудкорты и продуктовые киоски. Планируется, что объект будет принимать около 4,5 тыс. человек в день. Рядом с центром построен гольф-клуб и гольф-отель на 300 номеров.

Глава региона отметил, что развитие туристического кластера является одним из приоритетных направлений развития экономики не только Мангистауской области, но и всей страны.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева каждый регион развивает туристическую отрасль в соответствии со своей спецификой. Мы, в свою очередь, гарантируем, что сможем обеспечить безопасность туристов, создадим условия для комфортной логистики и другое. Стоит подчеркнуть, что в Мангистау имеется большая возможность использовать берега Каспийского моря и необычные пейзажи природы, которые не встречаются в других странах», - сказал Нурлан Ногаев.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что в Мангистауской области есть различные туристские продукты и возможности для всех категорий туристов.

«Помимо высокого потенциала пляжного туризма, Мангистау может предложить отдыхающим приключенческие, культурные, духовные и другие туры. С этого года полностью обновлен безвизовый режим для граждан 74 стран. Сейчас прорабатывается вопрос расширения данного списка до 100 стран», - сказал Ержан Еркинбаев.

Отметим, в прошлом году Мангистаускую область посетили 225 560 туристов. Из них около 9000 тысяч - иностранные путешественники. В этом году также планируется принять 225000 туристов.

В целом в области в период с 2022 по 2025 годы в целях развития сферы туризма будет реализовано 16 инвестиционных проектов.