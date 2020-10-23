Развитие села должно стать национальным проектом под управлением Минсельхоза - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие села должно стать национальным проектом под управлением Минсельхоза. Такой итог подвел председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на Парламентских слушаниях по вопросам развития сельских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, нужно сформировать эффективный механизм государственного управления сельскими территориями. Сегодня было внесено хорошее предложение – придать статус национального проекта программе «Ауыл – ел бесігі». Мы считаем эту инициативу уместной. Статус национального проекта даст возможность комплексно решать проблемы по этому направлению, систематизировать государственную поддержку, оказываемую селу. Не будем забывать поручение Главы государства. Президент говорил, что национальные проекты должны быть понятными народу, лаконичными и эффективными. Самое главное – должны быть реальные результаты проводимой работы. Сегодня говорилось также о необходимости передать вопросы развития сельских территорий Министерству сельского хозяйства. Это даст возможность сосредоточить выделенные на эту сферу средства в одном координирующем органе. Сенаторы поддерживают это предложение», – сказал М.Ашимбаев.

Спикер отметил, что главным в развитии сельских территорий является формирование качественной инфраструктуры. Главное – оптимальное решение вопросов обеспечения объектами здравоохранения, образования и жилищного вопроса, а также вопросов развития дорожной и цифровой инфраструктуры. Поэтому финансирование развития сельских территорий должны быть одним из приоритетных направлений в бюджетном планировании. Также и сенаторам следует уделять особое внимание этому вопросу при рассмотрении бюджета.