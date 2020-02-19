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вчера 21:55
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вчера 21:05
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вчера 19:15
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Развитие рыбного хозяйства является одной из приоритетных задач - Махамбет Досмухамбетов
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов уделил особое внимание развитию рыбного хозяйства и борьбе с браконьерством, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В прошлом году региону была выделена квота на вылов 15 464 тонн рыбы. Квота была освоена на 84,7%.
Махамбет Досмухамбетов поручил управлению рыбного хозяйства разработать план реанимации этого сектора экономики. В этой работе немаловажную роль играет борьба с браконьерством. Эту задачу поставил и Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана.
«В 2019 году по фактам браконьерства было заведено порядка 1 500 административных и уголовных дел. 287 человек через суд были привлечены к ответственности», – сообщил аким области.
Напомнив, что в 2019 году в Урал было выпущено 7,5 млн мальков рыбы осетровых пород. Работа осетроводных заводов помогает сохранить популяцию исчезающей породы рыбы.
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