+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -9 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Развитие рыбного хозяйства является одной из приоритетных задач - Махамбет Досмухамбетов

19 Февраля 2020 23:00
Поделиться:
Развитие рыбного хозяйства является одной из приоритетных задач - Махамбет Досмухамбетов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов уделил особое внимание развитию рыбного хозяйства и борьбе с браконьерством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Представители всех национальностей должны сохранять мир и согласие в регионе – Бердибек Сапарбаев
При совместной работе власти и общества можно добиться значительных результатов – Бердибек Сапарбаев Объемы зарыбления водоемов увеличивают в Восточно-Казахстанской области Проезд по дороге Караганда – Балхаш планируют открыть в 2020 году

В прошлом году региону была выделена квота на вылов 15 464 тонн рыбы. Квота была освоена на 84,7%.

Махамбет Досмухамбетов поручил управлению рыбного хозяйства разработать план реанимации этого сектора экономики. В этой работе немаловажную роль играет борьба с браконьерством. Эту задачу поставил и Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана.
«В 2019 году по фактам браконьерства было заведено порядка 1 500 административных и уголовных дел. 287 человек через суд были привлечены к ответственности», – сообщил аким области.

Напомнив, что в 2019 году в Урал было выпущено 7,5 млн мальков рыбы осетровых пород. Работа осетроводных заводов помогает сохранить популяцию исчезающей породы рыбы.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Регионы,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив