НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие промышленной отрасли Казахстана обсудили сенаторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Проведена встреча с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития в рамках подготовки к правительственному часу.

Председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Дауреном Адильбековым было отмечено, что ранее в рамках подготовки к правительственному часу уже прошло 2 встречи: с руководством АО «Казахстанский институт индустрии и экспорта» и с руководством НПП «Атамекен». Сегодняшняя встреча проводится с руководством МИИР как с разработчиком законопроекта «О промышленной политике».

Депутаты отметили основные проблемы, сдерживающие развитие промышленности в стране. В их числе - высокая доля импортируемой продукции, ограниченный доступ к сырью, низкая доля предприятий, использующих цифровые технологии, барьеры и ограничения при продвижении на внешних рынках, нехватка средств на модернизацию производства.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов проинформировал об основных положениях законопроекта «О промышленной политике» и мерах, принимаемых в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. Также отметил, что стимулирование производства «сложных» товаров должно осуществляться путем предоставления ряда мер государственной поддержки на основе Перечня перспективных товаров средних и верхних переделов, имеющих высокую добавленную стоимость и продуктовую сложность.

По итогам встречи депутатами Комитета были озвучены вопросы, на которые МИИР будут предоставлены расширенные ответы в установленный срок.