Развитие проектов ГЧП при поддержке IFC обсудили в Астане

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с вице-президентом по межсекторальным решениям Международной финансовой корпорации (IFC – входит в группу Всемирного банка) Эммануэлем Ньиджиринкиндри в Астане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Во встрече приняли участие региональный менеджер консультативной группы IFC по сделкам государственно-частного партнерства в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Турции, Афганистана и Пакистана Майкл Опаги, региональный менеджер IFC по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану Зафар Хашимов и постоянный представитель Всемирного банка в РК и Туркменистане Андрей Михнев.

Стороны обсудили вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства.

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что проекты, реализуемые при сотрудничестве с IFC, играют ключевую роль в поддержке устойчивого развития и экономического роста страны. Одними из таких проектов является Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) и модернизация нового терминала Международного аэропорта г. Алматы.

По словам вице-премьера, Казахстан приветствует инициативу IFC по оказанию помощи в структурировании проектов ГЧП в сферах энергетики, транспорта, ЖКХ, а также по строительству газовых теплоэлектростанций, ветропарков, очистных сооружений.

— За годы партнерства мы сумели выстроить взаимовыгодное сотрудничество, затрагивающее широкий спектр экономических вопросов, которое намерены и далее развивать. В частности, мы заинтересованы в возможности обучения и сертификации наших специалистов международными сертификатами IFC в области инфраструктурных проектов и создании специальных фондов, — заключил Н. Байбазаров.

Эммануэль Ньиджиринкиндри сообщил, что IFC отмечает долгосрочный потенциал Казахстана и продолжит поддерживать его приоритетные направления развития.

Также представители IFC выразили готовность в предоставлении международного опыта и ресурсов для содействия в успешной реализации амбициозных проектов государственно-частного партнерства в целях устойчивого и инклюзивного роста страны.