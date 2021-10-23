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    22:26, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Развитие особо охраняемых природных территорий обсуждают в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели встречу с руководством Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, где обсудили вопросы развития особо охраняемых природных территорий Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая встречу, председатель Комитета Сената Али Бектаев отметил, что развитие особо охраняемых природных территорий – важное направление работы в нашей стране. Он подчеркнул, что особые экологические объекты и научно-культурные ценности являются национальным достоянием Казахстана.

    «Такие места имеют особое значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. В то же время создание, расширение, охрана, восстановление устойчивых охраняемых территорий и объектов государственных природных заповедников имеют особую экологическую, научную, историческую, культурную и рекреационную ценность, а также являются частью национального, регионального и мирового значения», - сказал сенатор Али Бектаев.

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в своем докладе отметил, что ими проводится значительная работа по улучшению инфраструктуры парков и заповедников. Это позволяет также развивать экологический туризм, создавать бренды экотуризма в сети национальных парков страны и повышать квалификацию охраняемых территорий по обслуживанию и обучению посетителей.

    В ходе встречи участниками были обсуждены вопросы обеспечения квалифицированными кадрами и материально-технического оснащения, а также в целях развития внутреннего туризма выделение дополнительных средств для развития инфраструктуры национальных парков.



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