Развитие оборонно-промышленного комплекса требует нового импульса - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутат Мейрам Пшембаев озвучил вопрос по развитию потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает МИА «Казинформ».

Предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса относятся к числу сегментов отечественной экономики, обладающих значительной частью производственного и интеллектуального потенциала.

Предприятия производят корабли, катера, вертолеты, средства авиационной автоматики, средства связи, оборудования для цифрового телевидения, средства железнодорожной автоматики, телемеханики, оказывают услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники, где занято около 6 тыс. человек – это 9% от общего числа работающих в отрасли машиностроения.

С принятием постановления Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года № 944 сокращены некоторые виды деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это влечет потери загрузки персонала с высвобождением работников, сокращение объемов производства, а также несвоевременного и качественного исполнения гособоронзаказа.

Свыше 20 предприятий оборонной машиностроительной промышленности лишились возможности осуществлять ряд специфических видов деятельности.

Депутат Мажилиса М. Пшембаев поддерживает стремление Правительства по передаче государственных функций в рыночную среду. Вместе с тем, считает, что данная мера должна быть тщательно просчитана, без нанесения ущерба действующим предприятиям оборонной промышленности.

Как показывает международный опыт, для перехода оборонных машиностроительных предприятий на рынок, необходима их приватизация или разработка конверсионной программы.

«К примеру, в России создана компания «Конверсия». Задача российской конверсии – максимально загрузить существующие мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечить их финансовую устойчивость за счет выпуска гражданской продукции. Установлены конкретные планы по достижению доли гражданской продукции в оборонной промышленности к 2020 году – 17%, к 2025 году – 30% и к 2030 году – 50%.

Есть и другие успешные примеры. Конверсия в США проходила под воздействием в основном рыночных факторов, но вместе с тем большую поддержку ей оказывала правительственная политика стимулирования частных капиталовложений с помощью налоговых и других рычагов», - говорится в сообщении.

В этой связи, мажилисмен предложил Министерству национальной экономики Республики Казахстан дополнительно пересмотреть виды деятельности оборонных машиностроительных предприятий, регламентированных вышеуказанным постановлением.

В своем депутатском запросе мажилисмен просил рассмотреть возможность разработки пятилетней программы конверсии с учетом международного опыта в целях недопущения негативных социально-экономических последствий в регионах и обеспечения оборонным предприятиям возможности осуществлять свою деятельность, полноценно используя производственный потенциал.