Развитие нефтегазовой отрасли обсудили на площадке партии «Әділет»

Вопросы развития нефтегазовой отрасли, привлечения инвестиций, геологоразведки и создания новых производств обсудили представители государственных органов, национальных компаний и экспертного сообщества на площадке Делового совета партии «Әділет», передает Kazinform со ссылкой на adilet-partiyasy.kz.

Как отметил председатель партии Айбек Дадебай, переход Казахстана к новому инвестиционному этапу требует новых подходов к развитию нефтегазовой отрасли. По его словам, сегодня приоритетом становится не только добыча ресурсов, но и развитие технологий, человеческого капитала и производств с высокой добавленной стоимостью.

— Экономическая политика должна быть направлена не только на увеличение объемов производства, но и на создание новой ценности внутри страны. Это развитие современных производств, освоение новых технологий, укрепление потенциала казахстанских предприятий и создание новых возможностей для граждан, — сказал Айбек Дадебай.

Одной из ключевых тем встречи стала геологоразведка.

Председатель Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков отметил, что для ее дальнейшего развития необходимы эффективные механизмы привлечения инвестиций и совершенствование отраслевого регулирования.

Практические проекты развития нефтегазохимии представил генеральный директор компании «Силлено» Мухтар Авутбаев. По его словам, после ввода в эксплуатацию строящийся завод по производству полиэтилена сможет выпускать 1,25 млн тонн продукции в год, создать более тысячи постоянных рабочих мест и обеспечить дополнительную занятость в смежных отраслях. Он также сообщил, что в реализации проекта уже участвуют 34 казахстанские компании.

Отдельный блок дискуссии был посвящен независимому нефтедобывающему сектору.

Председатель Ассоциации PetroMining Саятбек Боранбеков отметил, что входящие в объединение компании обеспечивают более 20% добычи нефти в Казахстане, а дальнейшее развитие отрасли требует формирования прозрачных и экономически обоснованных механизмов ценообразования.

— Отрадно, что на этой площадке представители отрасли могут открыто обсуждать системные вопросы. По нашему мнению, формирование прозрачных ценовых индикаторов создаст экономические условия для роста инвестиционной привлекательности отрасли и освоения новых месторождений, — отметил Саятбек Боранбеков.

Отдельное внимание участники уделили развитию нефтесервиса, нефтегазового машиностроения, расширению ресурсной базы и повышению конкурентоспособности отечественных предприятий.

По словам председателя партии Айбека Дадебай, развитие этих направлений является важной частью формирования современной индустриальной экономики.

— Главное богатство Казахстана — это люди, которые способны эффективно использовать природные ресурсы и превращать их в новые возможности для развития страны. Если будут созданы условия для инженеров, предпринимателей и производителей, Казахстан будет известен не только своими природными ресурсами, но и своими технологиями, производством и сильными отечественными компаниями, — сказал он.

Подводя итоги обсуждения, председатель партии отметил, что такие экспертные площадки позволяют сформировать консолидированные предложения по развитию нефтегазовой отрасли и определить приоритетные направления ее дальнейшего развития.