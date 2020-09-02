Развитие науки необходимо начинать с финансирования людей – ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кадровый потенциал в сфере науки Казахстана, к сожалению, на сегодня не имеет достаточной критической массы. Об этом заявил заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии, ученый Максат Жабагин, комментируя Послание Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо совершенствовать систему поддержки и развития научных кадров. «500 научных стажировок – еще один эффективный механизм повышения потенциала научных кадров страны за счет приобретения новых научных компетенций в ведущих научных центрах»,- считает Максат Жабагин.

Спикер добавил, что одним из семи принципов модернизации государства, которые обнародовал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании, является развитие человеческого капитала.

«Кадровый потенциал в сфере науки Казахстана, к сожалению, на сегодня не имеет достаточной критической массы, чтобы рассчитывать на эффективный инновационный и технологический вклад в экономику страны в короткие сроки. В Казахстане на сегодня чуть более семи тысяч научных сотрудников имеют ученую степень, из них чуть больше двух тысяч - в возрасте до 44 лет, а до 35 лет в стране работают около 400 молодых ученых. Глава государства прекрасно понимает, что в таких условиях развитие человеческого капитала в науке требует особого подхода, и необходимо совершенствовать систему поддержки и развития научных кадров», - отмечает Максат Жабагин.

Он напомнил, что с прошлого года на гранты для молодых ученых выделяется по 3 млрд тенге ежегодно.

«Теперь будут выделены 1000 стипендий для молодых ученых в рамках проекта «Жас ғалым». Уверен, что в перспективе этот проект охватит и вопросы социального обеспечения молодых ученых», - прокомментировал Максат Жабагин.

Ученый убежден, что такие принципы должны стать основой для разработки отдельной программы развития науки, которая как никогда необходима для Казахстана, на чем сегодня акцентировал внимание Глава государства.

«Развитие науки необходимо начинать с финансирования людей, а не только научных идей, то есть система управления науки должна быть построена на модели поддержки роста научного потенциала конкретного ученого, который будет выдвигать новые научные идеи и знания», - заключил Максат Жабагин.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.