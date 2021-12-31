Развитие МСБ: рост столичного бизнеса и поддержка молодых предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане несмотря на пандемию COVID-19, количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 13,1% по сравнению с прошлым годом. Вырос и объем произведенной продукции МСБ. Это произошло благодаря принятым государственным мерам. Какую поддержку ожидать столичным предпринимателям в 2022 году, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Как изменилась ситуация с МСБ за 2021 год

По данным акимата города Нур-Султан, количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на 1 декабря 2021 года составило 161 622 единицы и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 13,1%, из них юридических лиц – 57 663, индивидуальных предпринимателей – 103 474, крестьянские и фермерские хозяйства – 485.

При этом, согласно данным Управления по инвестициям и развитию предпринимательства (УИРП), численность занятых в сфере МСБ за 10 месяцев 2021 года составила 401,1 тыс человек:

- 257,8 тыс человек - юридические лица,

- 142,7 тыс человек - индивидуальные предприниматели,

- 567 человек - крестьянские хозяйства.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года численность самозанятых увеличилась на 11,9%.

Выпуск товаров (работ, услуг) субъектами МСБ в 2021 году составил 3 981,7 млрд тенге:юридические лица – 3 838,2 млрд тенге, индивидуальные предприниматели – 143,5 млрд тенге, крестьянские хозяйства – 8 млрд тенге.

Валовая добавленная стоимость (ВДС) МСБ в валовом региональном продукте (ВРП) в 2021 году составила 2 398 362 млн тенге.

Отметим, ВДС МСБ в ВРП за 2020 год составила 4 529 437,8 млн тенге, с долей в ВРП – 56,8%.

В этом году доля МСБ в ВРП составила 56%, что, по данным экспертов, является неплохим показателем.

«Несмотря на пандемию, благодаря принятым государственным мерам, видим рост, объем произведенной продукции МСБ также вырос на 38,7%, составил 3,9 трлн тенге. Поступления в бюджет выросли на 36% и составили 373 млрд тенге. Доля вклада МСБ в структуре ВРП составляет 56%. Это один из самых высоких показателей в стране, то есть, столица является инвестиционно-привлекательным городом», - докладывал аким столицы Алтай Кульгинов в СЦК в начале декабря 2021 года.

Если говорить о мерах господдержки, то в рамках реализуемых государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса в столице было одобрено свыше 1 700 проектов на сумму инвестиции 89млрд тенге.

На какую поддержку могут рассчитывать молодые предприниматели?

В 2019 году принята Дорожная карта по проведению Года молодежи, и в рамках ее ежегодно для поддержки проектов молодых предпринимателей до 29 лет из республиканского бюджета на эти цели выделяются средства.

По данным акимата города Нур-Султан, в 2019 году было выделено 75 млн тенге, на которые было поддержано 24 проекта молодежи. В 2020 году было выделено 60 млн тенге, на которые было поддержано 14 проектов молодежи. В 2021 году было выделено 45 млн тенге и поддержано девять проектов молодежи. На 2022 год предусмотрено 45 млн тенге.

Стоит отметить, что львиную долю выделяемых денег на поддержку молодых предпринимателей составляет местный бюджет.

«Например, в 2020 году всего было выделено 345 млн тенге, из них только 45 млн тенге составляет республиканский бюджет, а остальные 300 млн тенге - местный бюджет», - отметили в пресс-службе Управления по инвестициям и развитию предпринимательства (УИРП) города Нур-Султан.

По их данным, обладателями гранта являются не только молодежь, но и предприниматели предпенсионного возраста, представители многодетных семей, а также социально уязвимые слои населения.

«То есть ограничений по возрасту нет, так как местный бюджет обеспечивает потребность. По данному проекту в 2021 году по решению конкурсной комиссии поддержано 67 проектов, из них 22 молодежи, 23 относятся к социально уязвимым слоям населения», - рассказали в пресс-службе УИРП.

Гранты от двух до пяти млн тенге будут предоставлены в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2025 года».

«В этом году конкурс проводился в июле. По результатам конкурсной комиссии гранты получили 67 проектов на сумму 318,3 млн тенге. Из них 23 предпринимателя, 13 из 23 - многодетные, то есть 34% группы к категории уязвимых групп», - подчеркнули в пресс-службе управления.

К слову, в 2020 году было одобрено 56 проектов на общую сумму 255,4 млн тенге. Из них 18 проектов – 11 многодетных семей, или 32% населения реализуются предпринимателями, принадлежащими к уязвимым группам.

«Чаще всего на эти средства предприниматели покупают оборудование, мебель и компьютерную технику. В бизнес-проект закладывается товар, его стоимость, стоимость сырья», - сказали в пресс-службе.

При этом, предприниматели, желающие начать новое дело, должны проходить бесплатные курсы по программе «Бастау бизнес» в столичной Палате предпринимателей.

«Курс охватывает все модели финансового планирования, основы предпринимательства, экономики, менеджмента, маркетинга, права и другое, изучает бизнес-структуры. Во время обучения предприниматели изучают все риски, внутренние и внешние рынки и реализуют бизнес-план под руководством бизнес-наставника», - пояснили в управлении.

Помимо обучения, каждый предприниматель может по очереди обратиться в Палату предпринимателей на счет создания бесплатного бизнес-плана.

«В прошлом году в программу были внесены изменения. Ключевым изменением стала автоматизация сервисов, от приема заявок от соискателей до подписания контрактов», - рассказали в пресс-службе УИРП.

Отметим, конкурсная комиссия состоит из 11 человек. Представители местных исполнительных органов, общественных объединений, научных и образовательных учреждений, отраслевые эксперты, региональные СМИ. Механизм оценки проектов автоматизирован. Через специальный портал Qoldau комиссия оценивает с помощью электронной подписи. Оценка каждого участника конкурсной комиссии влияет на окончательное решение.

Во избежание коррупционных рисков бизнес-проекты соискателей грантов осуществляются с участием других соискателей-предпринимателей.

«Члены комиссии не поддерживают проекты, в которых цена продукта, приобретенного на грантовые средства, выше рыночной. Поэтому мы рекомендуем, чтобы показатели в бизнес-плане максимально соответствовали рыночным ценам», - пояснили в пресс-службе Управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы.

Сколько предпринимателей Нур-Султана получили налоговые послабления

В условиях мировой пандемии коронавируса и карантинных ограничений предпринимателям города оказывается дополнительная поддержка со стороны государства. Для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики в соответствии с Указом Главы государства «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» приняты налоговые стимулы для поддержки бизнеса. Они охватывают различные сектора экономики от торговли до туристического бизнеса, такие как ИПН, налог на имущество, землю для сельхозтоваропроизводителей (СХТП).

«По городу Нур-Султан налоговыми послаблениями охвачено более 97 тысяч предпринимателей на общую сумму 31 млрд тенге», - сказали в пресс-службе акима.

Кроме того, была активизирована реализация государственных программ по финансовой поддержке.

«По Дорожной карте бизнеса упрощены условия для бизнеса в части увеличения субсидируемой суммы кредита, нивелирования процентной ставки по кредиту до 6% годовых, а также включения портфельного субсидирования и механизма субсидирования программы, которые придали новый импульс и сделали программу еще доступней. С начала года по механизму субсидирования процентных ставок по кредитам было поддержано 1 546 договоров на сумму кредитной линии 87,3 млрд тенге, прогарантировано 1 059 кредитов на сумму гарантии 12,4 млрд тенге», - озвучили цифры в пресс-службе.

По данным акимата столицы, в 2022 году планируется сохранить господдержку МСБ и темпы роста по основным показателям в данной сфере. Этому поспособствует принятый в октябре 2021 года Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Рабига Нурбай