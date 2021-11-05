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Развитие моногородов РК: какие перспективы у Экибастуза

5 Ноября 2021 13:54
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Развитие моногородов РК: какие перспективы у Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе под председательством Президента РК состоялось совещание по развитию моногородов республики. Город в Павлодарской области был выбран не только потому, что он относится к моногородам, но и по причине того, что Глава государства поручал разработать стратегию развития Экибастуза. Руководство области вместе с экспертами, горожанами и членами правительства подготовило Комплексный план развития (КПР) Экибастуза до 2025 года, об основных направлениях которого перед Касым-Жомартом Токаевым отчитался аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

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По направлению «Реальный сектор экономики» Скаков рассказал о планах по развитию машиностроения Экибастуза, на долю которого уже приходится 73% железнодорожного машиностроения страны, и запуску инвестпроектов на 522 миллиарда тенге в индустриальной зоне.

«Сотрудничество власти, науки и бизнеса – один из важных аспектов развития Экибастуза. Во взаимодействии с вузами планируется готовить специалистов для новых профессий. До 2025 года ожидается создание 16,5 тысячи рабочих мест. Ежегодно профессиональную переподготовку и обучение основам бизнеса будут проходить 400 человек. В 2025 году число субъектов МСБ вырастет до 10 тысяч, а выпуск их продукции – в 1,4 раза», - сообщил аким Павлодарской области о втором направлении КПР.

На третьем блоке Абылкаир Скаков остановился подробнее, обращаясь к своим подписчикам в соцсетях после завершения совещания.

«Мы отчетливо понимаем, что без улучшения условий жизни людей нельзя говорить о процветании города. Если на другие блоки КПР в основном пойдут частные инвестиции (частные инвестиции составят 89,5% средств для реализации КПР – Прим. автора), то на вопросы ЖКХ и соцсферы направим преимущественно средства из местного бюджета. В КПР 11 проектов по водо- и теплоснабжению, реконструкция более 160 км дорог, строительство 200 тысяч квадратных метров жилья, капитальный ремонт 20 школ, строительство объектов дополнительного образования, культуры, спорта и другое», - написал Абылкаир Скаков.

Четвертое направление, защита окружающей среды, поделено на три ключевых вида деятельности: сокращение объемов промышленных выбросов, озеленение и ликвидация стихийных свалок. В числе прочего КПР включает в себя ежегодный ремонт фильтров на электростанциях, посадку не менее 4 тысяч деревьев в год, создание зеленого пояса Экибастуза.

«Уверены, что общими усилиями власти, науки, бизнеса и общественности Экибастуз успешно преодолеет новый этап. Перейдя из статуса моногорода в состояние современного, быстрорастущего города с диверсифицированной экономикой и четким видением будущего», - резюмировал Абылкаир Скаков.



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#Павлодарская область   #Экономика   #Регионы  
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