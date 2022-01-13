Развитие молодежной политики: что ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова объяснила меры, озвученные Президентом, в части развития молодежной политики в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента Глава государства уделил значительное внимание вопросам обеспечения занятости, создания благоприятных условий для развития молодежи. В частности, предполагается пересмотр условий участия молодежи в проектах «Молодежная практика» и «Мое первое рабочее место». На сегодняшний день в рамках проекта «Молодежная практика» молодежи предлагается временная занятость сроком на 6 месяцев с возможностью последующего трудоустройства на постоянной основе. Фактически предлагаемые вакансии не всегда соответствуют специализации молодых выпускников, а объем заработной платы напрямую зависит от занимаемой должности и, учитывая отсутствие опыта работы, редко отвечает ожиданиям молодежи», - сказала Жанна Каримова.

Также, как отметила эксперт, оплата труда участников проекта «Мое первое рабочее место», реализуемого в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», составляет 20 МРП или 61 260 тенге (1 МРП на 1 января 2022 года составляет 3063 тенге), что немногим выше минимального размера заработной платы в стране.

«Подобные условия оказываются непривлекательными для молодежи. Низкий уровень информированности и вовлеченности молодежи в эти проекты фиксируется и по результатам социологических исследований. Ожидаемый пересмотр условий реализации проектов позволит повысить уровень вовлеченности молодежи и в конечном итоге обеспечить более высокий уровень занятости молодежи», - считает руководитель отдела социологических исследований КИСИ.

Жанна Каримова при этом отметила, что наряду с обозначенными Главой государства мерами поддержки и развития молодежи, уполномоченным органом в сфере молодежной политики будет продолжена реализация Комплексного плана по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы.

«Ведомственный план предусматривает конкретные меры по обеспечению профориентационной работы, созданию сети культурно-досуговых центров для молодежи в районных центрах и малых городах, содействию в трудоустройстве молодых людей, в том числе из сельской местности и категории NEET. Так, 5 января текущего года на рассмотрение Мажилиса Парламента РК внесен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной молодежной политики». В рамках данного законопроекта предусмотрено законодательное закрепление понятия «молодежи категории NEET», а также наделение уполномоченного органа по труду компетенцией по обеспечению занятости молодежи категории NEET. Данная мера позволит утвердить методологию учета молодежи данной категории и закрепить ответственность госорганов в вопросах ее социального обеспечения и занятости», - заключила руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова.



