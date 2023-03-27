Развитие модели устойчивого туризма в Центральной Азии обсудили в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана состоялось открытие Международной конференции «Развитие модели устойчивого туризма - путь к повышению туристического потенциала», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня экологическая устойчивость становится важным фактором конкурентоспособности на рынке. Повышение экологической осведомленности, внедрение международных стандартов, применение эффективных «зеленых» технологий являются важными составляющими дальнейшего развития туристической отрасли страны», - сказал в приветственной речи министр природных ресурсов Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Представители казахстанской делегации в интервью журналистам отметили важность обмена опытом по вопросам использования «зеленых» технологий для повышения конкурентоспособности туристической индустрии стран Центральноазиатского региона.

«Иностранные туристы, приезжающие в наш регион, хотят увидеть сразу несколько стран Центральной Азии. Поэтому очень важно, что на площадке этой конференции мы обсуждаем общие вопросы развития устойчивого туризма в соответствии с международными трендами.

Сегодня проблемы воды, чистого воздуха, сохранения биоразнообразия, животного и растительного мира одни из самых важных проблем. Туризм является как основным потребителем товаров и услуг, так и основным производителем отходов. Важно в рамках этих проектов научить местных предпринимателей правильно расходовать воду, электроэнергию, разделять и перерабатывать мусор, не нарушая баланс в природе, тем самым повышать доходность своего бизнеса. Эти аспекты очень важны для развития устойчивого туризма. Мы обучаем очень простым на первый взгляд, но очень важным вещам», - сказала директор Казахстанской туристической ассоциации Рашида Шайкенова.

«Развитие устойчивого туризма важно для обеспечения местного населения постоянной работой, для сохранения и передачи будущим поколениям имеющихся достопримечательностей и природного богатства в таком же первозданном виде. Для совмещения всего этого есть специальные знания, которые разработаны на основе стандартов устойчивого туризма ООН. Они учат бизнес и местные администрации как развивать туризм.

Например, в Узбекистане более 300 отелей и гостевых домов используют приборы для улучшения микроклимата, экономного использования воды и энергоресурсов. Все это контролируется для визуализации эффективности от внедрения указанных стандартов. Это является мощным маркетинговым «зеленым» инструментом и служит для повышения лояльности гостей. Благодаря этому туроператоры и туристы начинают чаще выбирать такие отели для сотрудничества, что способствует получению дополнительной прибыли», - отметила президент Евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева.

Мероприятие проходило при поддержке ЕС и Министерства природных ресурсов Республики Узбекистан и объединило представителей туристической отрасли Греции, Казахстана, Кипра, Латвии, Таджикистана и Узбекистана.