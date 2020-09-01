Развитие местного самоуправления усилит роль общественных советов – Лаура Демесинова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Ассоциации «Болашак» Лаура Демесинова, рассказала, что ей больше всего запомнилось в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были охвачены различные важные темы: социальные, экономические, политические. Задан курс вектора работы, как госаппарата, так и квазигосударственного сектора на ближайший год - два. Особенно важно то, какие стимулирующие меры в Послании были сказаны. Это прежде всего 150 млрд тенге, которые выделят в целях стимулирования медицинских служащих», - сказала Лаура Демесинова.

Она также отметила, что в Послании было сказано о проведенной работе по сокращению университетов, а именно то, что главное не количество университетов в стране, а качество образования.

«Я бы хотела отдельно отметить про развитие гражданского диалога. Президент высоко оценил роль Национального совета общественного доверия и именно то, что он предложил - развивать местное самоуправление, в том числе онлайн-работу заседаний маслихатов - это то, что приведет к развитию общественных советов при акиматах», - считает спикер.

Лаура Демесинова отдельно выделила защиту прав граждан, и то, что Президент на таком высоком уровне сказал о защите детей и кибербуллинге.

«Законодательство будет защищать наших детей от травли в интернете. Цифровая безопасность – это то, что во всем мире должно стоять на передовой», - добавила Л.Демесинова.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.