Развитие массового спорта: ряд поручений дал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2025 году необходимо довести показатель занимающихся спортом до 50%. Видение, принципы и подходы по развитию массового спорта будут отражены в Концепции развития физкультуры и спорта до 2025 года. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем по республике почти 35% населения вовлечены в занятие спортом. Высокие показатели у Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областей. Меньше всего занимающихся спортом в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В 2025 году нам необходимо довести показатель занимающихся спортом до 50%. Достижение этого индикатора требует большой работы по пропаганде здорового образа жизни и пользы спорта, профилактике заболеваемости, расширения спортивной инфраструктуры и, конечно, увеличения финансирования сферы массового спорта», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, в этих целях по поручению Главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано около 21 млрд тенге, из которых 6 млрд использованы для финансирования государственного спортивного заказа.

«Госзаказ предоставил возможность тысячам детей бесплатно заниматься в спортивных секциях. Расходы на посещение секций оплачиваются из бюджета. В прошлом году по республике такую возможность получили 162 тысячи детей. А в текущем году охват достигнет 275 тысяч. Наиболее высокие показатели охвата госзаказом - в городе Алматы и Алматинской области. Отстают пока Актюбинская и Северо-Казахстанская области. Часть перенаправленных средств в объеме 4,9 млрд тенге вложены в строительство и ремонт спортивной инфраструктуры», - рассказал Алихан Смаилов.

Также, как отметил Премьер-Министр, в прошлом году по республике в эксплуатацию введён 41 физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 в районных центрах и селах.

Алихан Смаилов прокомментировал, что решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами.

«Только за 2021 год штатная должность спортивного инструктора введена в 1833 опорных селах. В 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций. Принимаемые меры должны обеспечить благоприятные условия для занятия физкультурой и спортом для всех категорий граждан, независимо от их возраста, места проживания и доходов. Вместе с тем, массовый спорт является фундаментом спорта высших достижений», - отметил Премьер-Министр.

«Увеличение количества занимающихся спортом детей приведет в целом к оздоровлению нации, к расширению числа желающих заниматься спортом профессионально, прославлять нашу страну на международной арене. Видение, принципы и подходы по развитию массового спорта будут отражены в Концепции развития физкультуры и спорта до 2025 года», - добавил глава Правительства.

В этой связи Алихан Смаилов поручил:

1. Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета.

2. Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами до 1 июля текущего года принять план по строительству спортивной инфраструктуры в нуждающихся населенных пунктах.

3. Министерству здравоохранения совместно с министерствами нацэкономики, информации и акиматами усилить меры по пропаганде и формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваемости.

Фото: primeminister.kz











