Развитие малых городов и сел: что обещают участники праймериз «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего 10 дней назад по всей стране стартовал прием заявок для участия во внутрипартийном отборе «Nur Otan» – праймериз. За этот короткий период свои заявки успели подать уже свыше 9 тысяч человек. Из них 34,7% - женщины, 26,7% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 2905 человек, то 6258 – это самовыдвиженцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Интерес к внутрипартийным выборам проявляют не только рядовые партийцы, но и известные гражданские активисты, именитые спортсмены, деятели культуры и др.

Одна из них – шахматистка Жансая Абдумалик. Она планирует побороться за право стать кандидатом в партийные списки на выборы в маслихат города Алматы.

«Партия «Nur Otan» объявила о перезагрузке. Считаю, что реформы в стране должны проходить при участии целеустремлённой и амбициозной молодёжи», – написала она в своем Instagram.

Вопросами адаптации городской среды для лиц с особыми потребностями озадачен общественный активист и руководитель ТОО «Пандус-ОК» Шахан Жолдасбаев.

«О какой поддержке может идти речь, если нет элементарной доступности? На самом деле, всё, что нам нужно, уже прописано, поручено, но просто не исполняется. В маслихате по каждой сфере нужен человек, который будет болеть за это направление и не давать расслабляться чиновникам. Полагаясь на свой почти 10-летний стаж общественника, имея огромное желание и опыт, я хочу внести свою лепту в решение многих социальных проблем, которые волнуют граждан с особыми потребностями», - сказал Шахан Жолдасбаев.

Поддержкой молодежи из аулов намерен заняться известный актер и директор Актюбинского областного драматического театра Олжас Ибраев.

«Я родился и вырос в ауле, поэтому моя главная цель – на системной основе оказывать поддержку молодым людям, выходцам из аула, можно сказать, уравнять шансы и возможности сельских и городских жителей в самореализации», - поделился кандидат.

Заниматься решением насущных вопросов родного края также хочет фермер из Акмолинской области Азамат Кабжанов. Построив свой бизнес в Костычевском сельском округе Жаркаинского района, он обеспечивает работой более 20 человек. В планах - строительство спортивного центра для детей и жилья для молодых семей, желающих приехать в село на работу.

Создание новых рабочих мест, бизнес-обучение сельской молодежи, обеспечение кадрами сельхозпредприятий, популяризация спорта и ведение здорового образа жизни - такие вопросы будет поднимать 29-летний предприниматель.

Проблемы многодетных семей планирует поднимать Жумагуль Кузденбаева из Туркестанской области. В своем родном селе Шаульдер Отрарского района женщина, будучи сама многодетной мамой, выиграла грант по программе «Бизнес Бастау» и открыла салон красоты, обеспечив 7 рабочих мест.

«У меня большие планы. Если пройду праймериз и меня изберут депутатом, буду содействовать в защите и реализации прав многодетных матерей, оказывать им всестороннюю поддержку. Я знаю, с какими проблемами сталкиваются матери-героини, и я знаю, как их решать», - сказала она.

Напомним, что регистрация кандидатов на праймериз партии «Nur Otan» завершается 28 августа. Подать заявку можно как онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz, так и лично в территориальных организационных комитетах.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз.

По вопросам проведения праймериз запущена специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.