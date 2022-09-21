21 Сентября 2022, 19:22

Развитие креативных индустрий обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев посетил социально-культурное пространство «Дом на Барибаева, 36» и обсудил с его соавтором Дауреном Тюлеевым, управляющими партнерами Рустамом Кужагалиевым и Нафисат Ермагамбетовой перспективы развития креативных индустрий города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Дом на Барибаева, 36 («Дом 36») – это современное креативное пространство площадью более 1,5 тыс. квадратных метров, где реализуются проекты и программы в области искусства и культуры. Проект объединяет 13 постоянных резидентов, в том числе архитектурное бюро, балетную школу, образовательный сервис, в том числе обучение молодежи NEET, кружки по обучению игре на музыкальных инструментах и другое.

Проект «Дом 36» был запущен в апреле 2020 года и на сегодня стал своеобразным местом притяжения для представителей креативной индустрии. За сравнительно короткий период своего существования организаторами проекта проведено около 100 различных мероприятий – выставок, концертов, вернисажей, театральных постановок, фестивалей, программ наставничества, развития бизнеса и т. д. Общий охват составил более 25 тыс. человек.

Во время встречи представители социально-культурного пространства предложили главе города масштабирование проекта – создание новых креативных пространств и в других районах Алматы. Ерболат Досаев поддержал идею, а также пригласил резидентов проекта к участию в разработке перспективных городских проектов, общественных пространств, в том числе на стадии концепции, а также предложил участвовать в обучении молодежи в рамках специальных программ акимата города Алматы.

В настоящее время в Алматы в сфере креативных индустрий зарегистрированы 27 тыс. 200 предприятий, из них действующие – 22 020. С 2017 года наибольший рост показала креативная деятельность по проектированию информационных систем, разработке программного обеспечения, веб-порталов, в сфере музыки, киноиндустрии, рекламы, маркетинга, образования и культуры.