Развитие конкуренции: принципы доступа к ключевой мощности пояснили в АЗРК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новых принципах доступа к ключевой мощности рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов в ходе круглого стола в Мажилисе, на сегодняшний день, сохраняется монопольное состояние базовых отраслей. Это топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь. Основным игроком на монопольных товарных рынках остается государство. Демонополизация и развитие конкуренции зависит от решения трех основных регуляторных барьеров. Это доступ к ключевой мощности, искажение ценообразования и фаворитизм.

«Обеспечение доступа к ключевой мощности - это инфраструктура или объект, без которых бизнес не может производить товары или оказывать услуги. Нами определены не только принципы доступа к ключевой мощности, но будут детализированы условия доступа, сроки, основания отказов и прочие условия. Этот инструмент будет применяться в отношении реализации внебиржевых объемов товаров, где равный доступ обеспечивается правилами биржевых торгов и в отношении услуг инфраструктур. Его основная задача - снизить отрицательное влияние монопольной структуры действующих товарных рынков на смежные товарные рынки, расширить доступ к ограниченным ресурсам и обеспечить развитие конкуренции на них», - рассказал Рустам Ахметов.

Примерами отрицательного воздействия монопольного рынка на смежный товарный рынок могут являться рынки нефтепродуктов, электроэнергии, коммунально-бытового угля, где вокруг ресурсосодержателей образовался крупный афилированный посредник.

Также зампредседателя поднял вопрос касательно регулирования деятельности государственных и частных операторов.

«Мы провели анализ. В линии 51 оператор, 47 из них создано с государственным участием. По итогам анализа и товарных рынков их деятельности предлагается уже в этом году отменить исключительные права 9 операторов. Для остальных действующих операторов вводится институт специального права. Они будут подлежать жесткому регулированию, включая восстановление цен, ограничение иной деятельности, запрет на участие в других видах деятельности», - проинформировал спикер.

По его словам, для частных операторов предлагается также конкурсный порядок их работ. Работа по сокращению числа ранее созданных операторов, как отмечает Рустам Ахметов, будет продолжена.