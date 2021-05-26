Развитие издательского дела обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау состоялся круглый стол «Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ баспа ісінің жетістіктері мен олқылықтары», приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В мероприятии, прошедшем в офлайн и онлайн форматах, приняли участие сотрудники районных библиотек, издатели книг, преподаватели и творческая интеллигенция. Открыла конференцию сотрудник отдела массовой работы и связей с общественностью областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабаева Марал Альжанова.

В ходе круглого стола участники обсудили актуальные вопросы и проблемы, остановились на истории издательства, а также поделились своим мнением о положении казахстанского издательского дела и достижениях за годы Независимости.

«За годы суверенитета количество издательств выросло в десятки раз в этом большая заслуга творческой интеллигенции современного Казахстана, а также поддержки государства. Спасибо организаторам за проведение такого важного мероприятия, где мы можем обсудить не только актуальные проблемы, но и перспективы развития нашей отрасли», - поделилась участница круглого стола.

По информации пресс-службы, сегодня библиотеки Акмолинской области сотрудничают с более 60 крупнейшими издательствами страны, созданными за годы суверенитета.