В Ташкенте состоялось XIX совещание председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Мероприятие принимал Верховный суд Узбекистана. В совещании приняли участие руководители высших судебных инстанций Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Казахстан представляли председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров и председатель Акмолинского облсуда Арман Жукенов.

А. Мергалиев подчеркнул значимость мероприятия для обмена передовым опытом и укрепления международного сотрудничества.Председатель ВС остановился на реформах, проводимых в Казахстане, по инициативе Главы государства.

Н. Ахметзакиров и А. Жукенов выступили с докладами, подчеркнув достижения Казахстана в судебной системе. Они рассказали, как внедрение законодательных стимулов для примирительных процедур позволило снизить количество исков, а развитие IT-технологий освободило значительные человеческие ресурсы, минимизировало судебные ошибки и коррупционные риски.

Участники мероприятия обсудили инновации Казахстана.

Особое внимание уделено эффективности правосудия в Казахстане: за два года процент выигранных гражданами споров против государства увеличился с 15% до 60%.

Фото: Верховный суд РК

Участники совещания отметили, что такие встречи способствуют обмену опытом и улучшению судебной практики.

А. Мергалиев в рамках форума провел двусторонние встречи с председателями верховных судов Китая, России и Узбекистана.

Лдеры делегаций обменялись мнениями и приняли участие в церемонии принятия Совместного заявления. Следующее совещание состоится в Китае.

Делегация Казахстана в рамках 380-летия великого казахского государственного деятеля Айтеке би посетила его мавзолей, что стало важным культурным событием программы.