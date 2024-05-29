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    19:18, 28 Май 2024 | GMT +6

    Развитие IT-технологий минимизировало судебные ошибки и коррупционные риски — председатель Верховного суда РК

    Развитие IT-технологий минимизировало судебные ошибки и коррупционные риски — председатель Верховного суда РК
    Фото: Верховный суд РК

    В Ташкенте состоялось XIX совещание председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

    Мероприятие принимал Верховный суд Узбекистана. В совещании приняли участие руководители высших судебных инстанций Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

    Казахстан представляли председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров и председатель Акмолинского облсуда Арман Жукенов.

    А. Мергалиев подчеркнул значимость мероприятия для обмена передовым опытом и укрепления международного сотрудничества.Председатель ВС остановился на реформах, проводимых в Казахстане, по инициативе Главы государства.

    Н. Ахметзакиров и А. Жукенов выступили с докладами, подчеркнув достижения Казахстана в судебной системе. Они рассказали, как внедрение законодательных стимулов для примирительных процедур позволило снизить количество исков, а развитие IT-технологий освободило значительные человеческие ресурсы, минимизировало судебные ошибки и коррупционные риски.

    Участники мероприятия обсудили инновации Казахстана. 

    Особое внимание уделено эффективности правосудия в Казахстане: за два года процент выигранных гражданами споров против государства увеличился с 15% до 60%.

    Верховный суд РК, ШОС
    Фото: Верховный суд РК

    Участники совещания отметили, что такие встречи способствуют обмену опытом и улучшению судебной практики.

    А. Мергалиев в рамках форума провел двусторонние встречи с председателями верховных судов Китая, России и Узбекистана.

    Лдеры делегаций обменялись мнениями и приняли участие в церемонии принятия Совместного заявления. Следующее совещание состоится в Китае.

    Делегация Казахстана в рамках 380-летия великого казахского государственного деятеля Айтеке би посетила его мавзолей, что стало важным культурным событием программы.

    Теги:
    ШОС Верховный суд Суды Узбекистан Центральная Азия Цифровизация Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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