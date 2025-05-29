РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 29 Май 2025 | GMT +5

    Развитие инноваций: Президент встретился с Генеральным директором ВОИС

    Глава государства принял Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Развитие инноваций: Президент встретился с Генеральным директором ВОИС
    Фото: Акорда

    В ходе беседы были обсуждены совместные инициативы, направленные на развитие потенциала Казахстана в сфере интеллектуальной собственности, укрепление инновационной экосистемы и создание устойчивой экономики знаний.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Всемирная организация интеллектуальной собственности является ключевым партнером нашей страны в построении прочной системы интеллектуальной собственности, ориентированной на будущее.

    В настоящее время запущен проект по разработке Национальной стратегии в области инноваций с компонентом по интеллектуальной собственности. Он направлен на стимулирование научных исследований, развитие передовых технологий и формирование благоприятной инновационной среды. Казахстан и ВОИС также совместно реализуют проект по запуску Центров поддержки технологий и инноваций.

    Дарен Танг сообщил, что принимаемые в нашей стране меры дают ощутимые результаты. В 2024 году Казахстан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном рейтинге. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают