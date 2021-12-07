Развитие и благоустройство окраин столицы: как выполняются поручения Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на системной основе продолжается работа по благоустройству районов. Строительство проводится в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана и во исполнение поручения руководства города в контексте осуществления концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

В Байконурском районе насчитывается 237 дворовых территорий. В текущем году в 57 дворах установлены девять футбольных полей, две баскетбольные площадки, 210 уличных тренажеров, 570 единиц малых архитектурных форм. В период благоустройства в районе 12 000 квадратных метров территории покрыли брусчаткой, а 19 000 квадратных метров – асфальтобетонным покрытием. Обустроены проезды, парковочные зоны, а также произведено озеленение.

В текущем году в рамках проекта «Бюджет народного участия» проведено благоустройство восьми дворов и одного сквера. Цель программы – развитие и благоустройство района по инициативе и предложениям жителей.

Вместе с тем проведены работы по обустройству четырех общественных пространств, в том числе: сквера «Спасателей», пешеходных и общественных пространства по пр. Республики и улиц Сейфуллина и Жолымбетская.

В работе еще три общественных пространства, завершить которые планируется до конца года.

Стоит отметить, что при обустройстве общественных пространств, всегда учитывается мнение жителей, решения принимаются коллективно. В частности, участки делили на определенные зоны – для взрослых, молодежи, а также людей взрослого поколения. На каждом пространстве независимо от возрастных категорий, все жители могут провести свое свободное время, здесь обустроены детские, спортивные и гимнастические площадки с элементами уличных тренажеров, стрит-воркаут и скейт площадки, декоративные уличные качели, практичные теневые навесы со скамейками и урнами.

Масштабные работы также продолжаются в Есильском районе. Здесь благоустраиваются жилые массивы «Уркер», «Пригородный» и «Тельмана». Каждый участок обновляют по следующим показателям: строительство сетей и дорог, ремонт дорог, санитарная очистка, противопаводок, освещение и благоустройство. К примеру, только в ЖМ «Тельмана» осуществлена работа по прокладке тротуара, протяженностью 120 м.

В районе Алматы за год благоустроены 53 дворовые территории и восемь общественных пространств. Стоит отметить, что при планировке благоустройства, на совещание созываются жители жилых массивов и кварталов. Среди общественных пространств в рамках концепции «Нур-Султан – комфортный город» проводились работы по обустройству нового городского пляжа, «Сиреневого сквера» вдоль моста Сарайшык, пр. Абылай хана, NS Streetlife в парке «Жастар», аллеи перед Триатлон парком, крупной детской игровой площадки вдоль реки Есиль и улицы Актасты.

Вместе с тем в 2021 году в Нур-Султане отремонтировали 46 км дорог на 107 улицах, в том числе 31 центральной улице, 60 улицах в десяти жилых массивах и 16 подъездных путей к социальным объектам. В одном только жилом массиве Юго-Восток провели ремонт 14 улиц. Такое же количество было отремонтировано в Коктал-1.

Акиматом столицы уделяется особое внимание благоустройству дворов и общественных пространств. По поручению акима города Алтая Кульгинова в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» благоустроено более 500 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Всего в прошлом году в Нур-Султане было благоустроено свыше 76 гектаров, что составило более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Согласно мастер-плану «Нур-Султан - комфортный город» в 2021 году в общей сложности благоустроено более 190 дворов и общественных пространств.

При благоустройстве дворов по поручению Президента уделяется особое внимание озеленению. В текущем году в столице высажено более одного млн зелёных насаждений (кустарников, деревьев, сеянцев).