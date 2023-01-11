Развитие экономики Казахстана - Премьер-Министр дал ряд поручений

11 Января 2023, 10:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительству необходимо сосредоточить свое внимание на реализации предвыборной программы Президента. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, дав ряд поручений Кабмину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом 2022 год был наполнен различными вызовами. Это, безусловно, сказывалось на развитии экономики. Нам всем следует из этого сделать определенные выводы. На текущий год перед Правительством и акиматами есть ряд конкретных задач. Нам необходимо сосредоточить свое внимание на реализации предвыборной программы Президента. Все поручения и инициативы Главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Важен вклад каждого министерства и региона для выполнения этих задач», - обратился Премьер-Министр на заседании Правительства.

В этой связи глава Кабмина дал ряд поручений.

«Достижение не менее 4%-ного роста экономики в наступившем году требует от всех единой и слаженной работы.

Приоритет в развитии отраслей экономики должен отдаваться, в первую очередь, насыщению внутреннего рынка отечественными товарами.

Обеспечение устойчивого роста экономики станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения.

Необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест. Министерствам и акиматам регионов необходимо активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций», - сказал Алихан Смаилов.

Как заявил он, нужно работать с каждым инвестором. Предоставлять индивидуальные условия, а также устанавливать встречные обязательства.

«От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Нам нужно обеспечить привлечение не менее 24,4 млрд долларов иностранных инвестиций в текущем году», - подчеркнул глава Правительства.

«Необходимо сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен. Инфляция по итогам 2022 года составила 20,3 %.

Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.

Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны профильных министерств и акиматов.

Наша задача – снизить инфляцию в текущем году в два раза. Она должна сложиться в пределах 9,5 %. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий», - считает Алихан Смаилов.

По словам Алихана Смаилова, развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики.

«Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Нужно увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в этом году до 3,8 млн человек. Эта задача должна быть на личном контроле у акимов», - отметил А. Смаилов.

Также по словам главы Правительства, из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех. Реализация данной политики, как подчеркнул Премьер-Министр, должна сопровождаться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. В Казахстане должны сократить долю государства в экономике до 14,4 % ВВП. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90 % Комплексного плана приватизации.

«Большая работа предстоит по модернизации инфраструктуры.

Мы должны принять действенные меры по снижению износа в электросетях, сетях тепло- и водоснабжения.

Необходимо обеспечить качественную реализацию программы «Тариф в обмен на инвестиции». Все запланированные инвестиционные мероприятия по ремонту и реконструкции инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства должны быть исполнены», - заявил глава Правительства.

По словам Алихана Смаилова, все эти задачи необходимо решать в текущем году.

«Министрам и акимам следует взять на особый контроль и обеспечить достижение всех запланированных показателей социально-экономического развития. Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам организовать координацию и контроль», - обратился к членам Правительства Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz



