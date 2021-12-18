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Развитие детской кардиохирургии в Казахстане берет начало с обретения Независимости

18 Декабря 2021 12:00
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Развитие детской кардиохирургии в Казахстане берет начало с обретения Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы ежегодно проводится более 2000 операций детям со всех регионов РК.

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За годы Независимости страны здесь открылось отделение детской кардиохирургии, где за весь период выполнено более 1500 операций на открытом сердце. Сейчас в Казахстане стал доступен весь спектр кардиохирургических операций и курсов интенсивной терапии. Квалифицированные врачи имеют большой опыт при сложных реконструктивных вмешательствах на сердце. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заведующий отделением детской кардиохирургии НЦДПХ, врач-кардиохирург первой категории Алмас Бердибеков рассказал о работе отделения и о нынешнем развитии деткой кардиохирургии в стране.


Алмас Бекболатович, с какого времени функционирует кардиохирургическое отделение в НЦПДХ?

- Отделение кардиохирургии НЦПДХ функционирует с февраля 2012 года. Первая операция была проведена 16 марта. Отделение оказывает помощь не только жителям Алматы. Мы принимаем детей из всех регионов республики. Около 60 % пациентов нашего отделения- это дети до первого года жизни. Ежегодно в отделении выполняется более 30-40 операций в условиях искусственного кровообращения детям первых 28 дней жизни. Мы имеем опыт в сложных реконструктивных вмешательствах на сердце у новорожденных. Дети с врожденными пороками сердца, требующие курса интенсивной терапии, могут находиться в специализированном кардиохирургическом реанимационном отделении.

Как Вы пришли к этой сложной профессии?

- В стенах НЦПДХ я работаю уже 11 лет. В период с 2008 по 2010 годы учился на резидентуре по специальности «Детская хирургия» в НЦП и ДХ, города Алматы. В 2012 году проходил специализацию по кардиохирургии в клинике им. Э.Вольфсон в городе Тель-Авив, Израиль.

- Назовите основные причины сердечных заболеваний у детей?

- В 70 % случаев основными причинами врожденных пороков сердца являются внутриутробные инфекции. Это в основном инфекции, передающиеся половым путем. Эти и многие другие патологии приводят не только порокам сердца, но и порокам других органов. Определенный процент причин - это генетическая предрасположенность, наследственность. Ряд факторов химического характера. Например, если беременные женщины принимают какие-то запрещенные препараты. Также воздействие физического характера.

- Какие виды сердечных заболеваний распространены среди детей в Казахстане?

- Это септальные дефекты, врожденные пороки сердца- как дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки. Тетрада Фалло- так называемый синий порок сердца является серьезной проблемой кровообращения, которая также встречается довольно часто.

- Сколько детей сталкиваются с врожденными пороками сердца?

- С врожденными пороками сердца в Казахстане рождается больше трех с половиной тысяч детей и свыше 30% из них требуют оперативного лечения в раннем периоде.

- Какие современные методы лечения сердца проводятся у нас?

- За годы Независимости отечественная медицина шагнула вперед. С открытием кардиохирургии и интервенционной кардиологии, в год здесь проводится около 150 операций на открытом сердце и более 400 - эндоваскулярно (закрытие ДМЖП, ДМПП, эмболизация при больших аортолегочных коллатеральных артериях и открытом артериальном протоке, стентирование ОАП, баллонная вальвулопластика). У нас есть возможность лечить некоторые пороки сердца, не останавливая сердце, через сосуды, тем самым закрывать определенные дефекты в сердце.

С внедрением интервенционной кардиохирургии, обеспечивается выполнение операций с минимальным травматизмом, улучшились результаты вмешательств, увеличились продолжительность и качество жизни, снижается инвалидность детей. Отделение кардиохирургии и рентгенэндоваскулярной хирургии полностью укомплектовано самым современным оборудованием. Врачи- кардиохирургии имеют высокую квалификацию и проходили повышение квалификации в ведущих клиниках Европы.

- Возможно ли предвидеть порок сердца у ребенка еще в утробе матери?

- Да, можно. Во время беременности женщина проходит пренатальное УЗИ плода в первые 12-13 недель, на 20-21 неделе и на 30-32 неделе. Во время этих контрольных ультразвуковых исследованиях можно выявить тот или иной порок развития у ребенка.

- Сколько детей в год поступают в центр с заболеваниями сердца? Назовите количество проводимых операций?

- В нашем центре проводятся лечения, начиная от периода новорожденности до 18 лет. Проводятся лечения критических пороков сердца, требующие вмешательства в первые годы жизни. Это - неотложная хирургия новорожденных с критическими пороками сердца - артериальное переключение при транспозиции магистральных сосудов (ТМС), коррекция различных форм единого желудочка сердца (синдром гипоплазии правых отделов сердца), коррекция неонатальной коарктации и многие другие. В год в среднем поступают около 400 детей с различными заболеваниями сердца. Ежегодно около 120-130 операций выполняется в условиях искусственного кровообращения (на открытом сердце). В том числе рентгенхирургическое лечение врожденных периферических сосудистых мальформации любой локализации, кроме головного мозга.

- Хороший кардиохирург - это и дар, и труд одновременно. Сколько времени требуется, на «взращивание» хорошего специалиста?

- Кардиохирургия- важная сфера медицины. Чтобы воспитать хорошего специалиста требуется как минимум 10-15 лет.

- Что можете сказать, о развитии кардиохирургии за годы Независимости в РК?

- За последние 10 лет в Независимом Казахстане произошел большой рывок в развитии детской кардиохирургии. Благодаря программе по улучшению помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях создана дорожная карта, открылись несколько центров по всей республике. И на данный момент помощь детям с пороками сердца оказывается довольно на хорошем уровне. Если раньше за лечением все уезжали за рубеж, то сейчас лечение доступно и в нашей стране. У нас проводится практический весь спектр кардиохирургических операций при врожденных пороках сердца. Хочу отметить, что это огромное достижение, которое стало возможным с обретения страны суверенитета.

- Что нужно делать, чтобы сохранить главный орган - сердце - здоровым? Что посоветуете читателям как врач?

- Чтобы сохранить сердце здоровым, однозначно необходимо вести здоровый образ жизни. Следить за питанием. Сердце - это тот орган, который любит движение. Поэтому стоит заниматься физкультурой, спортом, ограничить вредные привычки. И, конечно же, ежегодно проходить медицинский осмотр для профилактики различных заболеваний. Ведь предупредить заболевание намного легче и дешевле, чем его лечить.

- Благодарю за интервью!


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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