Развитие детской кардиохирургии в Казахстане берет начало с обретения Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы ежегодно проводится более 2000 операций детям со всех регионов РК.

За годы Независимости страны здесь открылось отделение детской кардиохирургии, где за весь период выполнено более 1500 операций на открытом сердце. Сейчас в Казахстане стал доступен весь спектр кардиохирургических операций и курсов интенсивной терапии. Квалифицированные врачи имеют большой опыт при сложных реконструктивных вмешательствах на сердце. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заведующий отделением детской кардиохирургии НЦДПХ, врач-кардиохирург первой категории Алмас Бердибеков рассказал о работе отделения и о нынешнем развитии деткой кардиохирургии в стране.

Алмас Бекболатович, с какого времени функционирует кардиохирургическое отделение в НЦПДХ?

- Отделение кардиохирургии НЦПДХ функционирует с февраля 2012 года. Первая операция была проведена 16 марта. Отделение оказывает помощь не только жителям Алматы. Мы принимаем детей из всех регионов республики. Около 60 % пациентов нашего отделения- это дети до первого года жизни. Ежегодно в отделении выполняется более 30-40 операций в условиях искусственного кровообращения детям первых 28 дней жизни. Мы имеем опыт в сложных реконструктивных вмешательствах на сердце у новорожденных. Дети с врожденными пороками сердца, требующие курса интенсивной терапии, могут находиться в специализированном кардиохирургическом реанимационном отделении.

Как Вы пришли к этой сложной профессии?

- В стенах НЦПДХ я работаю уже 11 лет. В период с 2008 по 2010 годы учился на резидентуре по специальности «Детская хирургия» в НЦП и ДХ, города Алматы. В 2012 году проходил специализацию по кардиохирургии в клинике им. Э.Вольфсон в городе Тель-Авив, Израиль.

- Назовите основные причины сердечных заболеваний у детей?

- В 70 % случаев основными причинами врожденных пороков сердца являются внутриутробные инфекции. Это в основном инфекции, передающиеся половым путем. Эти и многие другие патологии приводят не только порокам сердца, но и порокам других органов. Определенный процент причин - это генетическая предрасположенность, наследственность. Ряд факторов химического характера. Например, если беременные женщины принимают какие-то запрещенные препараты. Также воздействие физического характера.

- Какие виды сердечных заболеваний распространены среди детей в Казахстане?

- Это септальные дефекты, врожденные пороки сердца- как дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки. Тетрада Фалло- так называемый синий порок сердца является серьезной проблемой кровообращения, которая также встречается довольно часто.

- Сколько детей сталкиваются с врожденными пороками сердца?

- С врожденными пороками сердца в Казахстане рождается больше трех с половиной тысяч детей и свыше 30% из них требуют оперативного лечения в раннем периоде.

- Какие современные методы лечения сердца проводятся у нас?

- За годы Независимости отечественная медицина шагнула вперед. С открытием кардиохирургии и интервенционной кардиологии, в год здесь проводится около 150 операций на открытом сердце и более 400 - эндоваскулярно (закрытие ДМЖП, ДМПП, эмболизация при больших аортолегочных коллатеральных артериях и открытом артериальном протоке, стентирование ОАП, баллонная вальвулопластика). У нас есть возможность лечить некоторые пороки сердца, не останавливая сердце, через сосуды, тем самым закрывать определенные дефекты в сердце.

С внедрением интервенционной кардиохирургии, обеспечивается выполнение операций с минимальным травматизмом, улучшились результаты вмешательств, увеличились продолжительность и качество жизни, снижается инвалидность детей. Отделение кардиохирургии и рентгенэндоваскулярной хирургии полностью укомплектовано самым современным оборудованием. Врачи- кардиохирургии имеют высокую квалификацию и проходили повышение квалификации в ведущих клиниках Европы.

- Возможно ли предвидеть порок сердца у ребенка еще в утробе матери?

- Да, можно. Во время беременности женщина проходит пренатальное УЗИ плода в первые 12-13 недель, на 20-21 неделе и на 30-32 неделе. Во время этих контрольных ультразвуковых исследованиях можно выявить тот или иной порок развития у ребенка.

- Сколько детей в год поступают в центр с заболеваниями сердца? Назовите количество проводимых операций?

- В нашем центре проводятся лечения, начиная от периода новорожденности до 18 лет. Проводятся лечения критических пороков сердца, требующие вмешательства в первые годы жизни. Это - неотложная хирургия новорожденных с критическими пороками сердца - артериальное переключение при транспозиции магистральных сосудов (ТМС), коррекция различных форм единого желудочка сердца (синдром гипоплазии правых отделов сердца), коррекция неонатальной коарктации и многие другие. В год в среднем поступают около 400 детей с различными заболеваниями сердца. Ежегодно около 120-130 операций выполняется в условиях искусственного кровообращения (на открытом сердце). В том числе рентгенхирургическое лечение врожденных периферических сосудистых мальформации любой локализации, кроме головного мозга.

- Хороший кардиохирург - это и дар, и труд одновременно. Сколько времени требуется, на «взращивание» хорошего специалиста?

- Кардиохирургия- важная сфера медицины. Чтобы воспитать хорошего специалиста требуется как минимум 10-15 лет.

- Что можете сказать, о развитии кардиохирургии за годы Независимости в РК?

- За последние 10 лет в Независимом Казахстане произошел большой рывок в развитии детской кардиохирургии. Благодаря программе по улучшению помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях создана дорожная карта, открылись несколько центров по всей республике. И на данный момент помощь детям с пороками сердца оказывается довольно на хорошем уровне. Если раньше за лечением все уезжали за рубеж, то сейчас лечение доступно и в нашей стране. У нас проводится практический весь спектр кардиохирургических операций при врожденных пороках сердца. Хочу отметить, что это огромное достижение, которое стало возможным с обретения страны суверенитета.

- Что нужно делать, чтобы сохранить главный орган - сердце - здоровым? Что посоветуете читателям как врач?

- Чтобы сохранить сердце здоровым, однозначно необходимо вести здоровый образ жизни. Следить за питанием. Сердце - это тот орган, который любит движение. Поэтому стоит заниматься физкультурой, спортом, ограничить вредные привычки. И, конечно же, ежегодно проходить медицинский осмотр для профилактики различных заболеваний. Ведь предупредить заболевание намного легче и дешевле, чем его лечить.

- Благодарю за интервью!