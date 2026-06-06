Развитие через единство: заявление Политического совета партии AMANAT

В Астане состоялось заседание Политического совета партии AMANAT под председательством Спикера Мажилиса, Председателя партии Ерлана Кошанова. По его итогам было принято заявление с призывом ко всем прогрессивным общественно-политическим силам страны объединить усилия и вместе работать на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана, передает Kazinform.

В заседании приняли участие члены Политического совета и Бюро партии, руководство Центрального аппарата, председатели и исполнительные секретари региональных филиалов.

Фото: партия «AMANAT»

В своем выступлении Ерлан Кошанов отметил, что буквально на днях на церемонии поднятия Государственного флага Президент обозначил новую траекторию развития страны и прямо призвал все здравые, прогрессивные общественно-политические силы консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей. В этой связи AMANAT, как ответственная политическая партия полностью поддерживает призыв Главы государства и готова объединить свои усилия со всеми, кто готов работать на реализацию масштабной президентской повестки по развитию страны.

Фото: партия «AMANAT»

— Сегодня мы должны понимать историческую значимость момента. С принятием новой Конституции начался новый отсчет Независимого Казахстана. Без всякого преувеличения, — это выдающееся достижение и политический триумф нашего Президента, поддержанный нашим народом. Теперь перед нами стоит задача реализации всех целей, заложенных в новой Конституции. Это непростой труд, который невозможно осуществить в одиночку. Он требует от нас максимальной консолидации, единства и согласия. ​Сегодня мы должны показать обществу пример ответственности и сплоченности, — подчеркнул Ерлан Кошанов.

Фото: партия «AMANAT»

В ходе заседания депутат Мажилиса Снежанна Имашева подчеркнула историческую значимость вступления в силу новой Конституции и призвала к консолидации общественно-политических сил вокруг стратегических задач развития государства.

Фото: партия «AMANAT»

Председатель Алматинского областного филиала Куат Байгоджаев отметил, что реформы, инициированные Президентом, способствуют динамичному развитию регионов и укрепляют доверие граждан к проводимым преобразованиям.

Руководитель Мангистауского областного филиала Нурбек Карасаев акцентировал внимание на необходимости сохранения общественного согласия и единства на фоне масштабной общественно-политической перезагрузки государства.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил, что вступление в силу Основного закона открывает новый политический цикл и призвал к консолидации усилий ради укрепления независимости страны.

Фото: партия «AMANAT»

С текстом заявления Политического совета партии AMANAT можно ознакомиться здесь.