Почти 6 млн автомобилей: кто заработает на ремонте и запчастях в Казахстане

Количество автомобилей в Казахстане продолжает расти, а вместе с ним увеличивается и потребность в техническом обслуживании, ремонте и автозапчастях. Как эти тенденции влияют на рынок и развитие малого и среднего бизнеса, пояснил старший эксперт Центра исследования конкурентной среды Института экономических исследований Бейбарыс Аубакиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автопарк Казахстана растет, а вместе с ним — спрос на услуги СТО

По последним данным, в стране зарегистрировано 5,955 млн транспортных средств, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Основную часть автопарка составляют легковые автомобили — 83,9%.

Как сообщил Бейбарыс Аубакиров, растет и рынок новых машин. По итогам 2025 года в Казахстане было реализовано 234,9 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 14,4% больше, чем в 2024 году. При этом главной особенностью казахстанского автопарка остается его возраст: более 71% легковых автомобилей эксплуатируются свыше 10 лет.

Как отметил спикер, такая структура означает, что владельцы автомобилей регулярно нуждаются в техническом обслуживании и ремонте.

— В результате устойчивый спрос сохраняется на услуги станций техобслуживания, диагностики, кузовного ремонта, шиномонтажа, а также на продажу автозапчастей. Для малого и среднего бизнеса это создает значительные возможности для развития, поскольку обновление и содержание автопарка напрямую поддерживают рынок сопутствующих услуг, — отметил Бейбарыс Аубакиров.

По его данным, в 2025 году объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в Казахстане достиг 400 млрд тенге. По сравнению с 2024 годом рынок вырос на 36,6%, тогда его объем составлял 292,8 млрд тенге.

На одну СТО приходится более 730 автомобилей

Число автомобилей в стране растет быстрее, чем успевает развиваться сеть автосервисов. Из‑за этого нагрузка на станции технического обслуживания увеличивается с каждым годом, а спрос на их услуги постоянно превышает предложение.

Фото: Александр Павский / Kazinform

К примеру, с 2020 по 2024 год число зарегистрированных транспортных средств увеличилось с 3,865 млн до 5,744 млн — почти на 49%. За тот же период количество станций технического обслуживания выросло лишь на 19,4% — с 6 566 до 7 842. В результате, если в 2020 году на одну СТО приходилось около 589 автомобилей, то в 2024 году этот показатель увеличился на 27,5%.

Наибольшее количество субъектов МСБ, работающих в сфере автосервиса и торговли автокомпонентами, сосредоточено в Астане, Алматы, Алматинской и Карагандинской областях.

Такая динамика, по словам Бейбарыса Аубакирова, создает дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса. Увеличение автопарка и появление на рынке новых марок автомобилей повышают спрос на ремонт, диагностику, техническое обслуживание, поставку запчастей, расходных материалов и сопутствующие логистические услуги.

— В Казахстане на одну СТО приходится 732 транспортных средств. Данный показатель выше, чем в России, где на одну сервисную точку приходится 364 транспортных средства, но ниже, чем в Великобритании и США, где соответствующие значения составляют 800 и 979 транспортных средств. Это свидетельствует о наличии умеренной нагрузки на действующую сеть СТО в Казахстане и одновременно указывает на потенциал дальнейшего развития сервисной инфраструктуры, — привел данные эксперт.

Каков прогноз спроса на услуги СТО

При этом, как подчеркивает Бейбарыс Аубакиров, расширение автопарка оказывает на экономику неоднозначное влияние. С одной стороны, увеличиваются продажи автомобилей, развивается сфера услуг, создаются новые рабочие места и растут налоговые поступления. С другой, из-за зависимости от импорта автомобилей и комплектующих значительная часть добавленной стоимости формируется за пределами страны. Для экономики Казахстана важно не только увеличение числа автомобилей, но и то, насколько активно в этой сфере участвует отечественный МСБ — автосервисы, поставщики запчастей, логистические компании и другие смежные предприятия.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

Чем больше товаров и услуг, связанных с обслуживанием автомобилей, производится и предоставляется внутри страны, тем больше пользы получает национальная экономика.

— Это может выражаться в развитии складов запасных частей и расходных материалов вокруг уже сложившихся автопромышленных узлов — Индустриальной зоны Алматы и Костаная, а по импортным комплектующим из Китая — с использованием логистического потенциала СЭЗ «Хоргос — Восточные ворот», — говорит старший эксперт Института экономических исследований.

В то же время увеличение количества автомобилей несет не только экономические преимущества, но и дополнительные вызовы — в частности, повышает нагрузку на экологию и городскую инфраструктуру.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал о перспективах создания казахстанского автомобиля.

Также сообщалось, что из всех легковых автомобилей страны 2,2 млн, или 43,9%, пришлось на машины возрастом более 20 лет.