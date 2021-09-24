Развитие атомной энергетики обсуждают члены МАГАТЭ в Вене
В работе Генеральной конференции МАГАТЭ ежегодно принимают участие более 2000 представителей из более чем 135-ти государств-членов Агентства, международных и неправительственных организаций.
На полях сессии делегаты обсуждают стратегические вопросы в атомной сфере. Так, в ходе пленарного заседания 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ участники рассмотрят вопросы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, технического сотрудничества, а также принимаемые меры по борьбе с COVID-19 и другие.
В работе конференции участвуют представители Министерства энергетики РК, Министерства иностранных дел РК, РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», АО «НАК «Казатомпром» и другие.
Члены казахстанской делегации проводят двусторонние встречи с коллегами из США, Южной Кореи, а также с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси и представителями структурных подразделений МАГАТЭ.
На полях сессии состоялась также церемония подписания Меморандума между Национальным ядерным центром Республики Казахстан и Глобальным центром атомно-энергетического партнерства Республики Индия. Документом предусмотрено научно-техническое сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях.