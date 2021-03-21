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    20:32, 20 Март 2021 | GMT +6

    Развёрнутых коек может быть недостаточно - врачи Нур-Султана о росте заболеваемости коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня имеющиеся в Нур-Султане реанимационные и инфекционные койки для лечения пациентов с КВИ почти переполнены. Об этом заявили в управлении общественного здравоохранения города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    На ежедневной планерке с главными врачами города обсуждалась эпидемиологическая ситуация по КВИ в столице. В городских стационарах будут разворачиваться дополнительные койки в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией.

    «В день по городу регистрируется около 300 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодня в стационарах лежит уже 451 человек. Загруженность коек составляет 63%. В целом Нур-Султан готов развернуть до 5 тысяч коек для лечения больных с КВИ и задействовать в этом все медицинские организации города. Но нужно понимать, что всех ресурсов не хватит при несоблюдении гражданами санитарных норм. Если дело так пойдет и дальше, мы можем столкнуться с третьей волной заболевания коронавирусом», - подчеркнули в управлении общественного здравоохранения Нур-Султана.

    В управлении отметили, что в настоящее время уже развернуты койки в Многопрофильной детской больнице №3, и после праздников в зависимости от эпидемиологической ситуации они будут развернуты в Научно-исследовательском институте травматологии (НИИТО).

    По словам столичных врачей, рост заболевших произошел из-за несоблюдения профилактических мер гражданами.

    «Как показывает статистика, рост заболевших приходится после первых мартовских праздников, когда население, желая отпраздновать 8 Марта начало посещать места массового скопления, забыло про масочный режим. Мы настоятельно рекомендуем гражданам воздержаться от празднования предстоящего Наурыз мейрамы, не звать гостей и самим воздержаться от походов в гости. Койки инфекционных стационаров заполняются каждый день! Если так продолжится, пора будет бить тревогу!» - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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