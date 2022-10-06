Разведывательные группы выявляют незаконных мигрантов на границе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О борьбе с нарушителями режима Государственной границы и обеспечении общественно-политической стабильности в регионе шла речь на выездном заседании координационного совета Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Меркенском районе глава региона Нуржан Нуржигитов и прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров ознакомились с техническими средствами пограничного контроля на пунктах пропуска «Чалдовар», «Сыпатай батыр», «Меркі теміржол». Затем состоялось выездное заседание координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Участники заседания обсудили вопросы противодействия незаконной миграции, предотвращения нарушений режима государственной границы, обеспечения общественно-политической стабильности.

По данным надзорного ведомства, за период 2020 - 2021 годов и семи месяцев 2022 года на территории Жамбылской области иностранными гражданами совершено 387 преступлений. С начала 2022 года зарегистрировано 55 уголовных дел по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК» и 14 уголовных дел по статье 394 УК РК «Организация незаконной миграции». Для предупреждения и пресечения преступлений в Пограничную службу ДКНБ направлены указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых выявлены несколько фактов незаконной миграции.

По указанию областной прокуратуры для усиления работы в данном направлении создана межведомственная рабочая группа из сотрудников полиции и Пограничной службы.

Девять подразделений Пограничной службы ДКНБ оборудовано сигнализационным комплексом, возведено шесть наблюдательных вышек. Организованы разведывательно-поисковые группы из 14 сотрудников, которые работают в горной местности.

«В ходе заседания озвучены были предложения по укреплению Государственной границы, улучшению координации и взаимодействия правоохранительных и специальных органов. Для решения актуальных проблем по итогам совещания определены конкретные задачи и мероприятия, которые направлены в уполномоченные органы для исполнения», - отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.