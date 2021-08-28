Разведка США считает, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Разведсообщество США в своем докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу о том, что он не был разработан в качестве биологического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Рассекреченная версия документа, в которой суммируются выводы спецслужб, была опубликована в пятницу на сайте офиса директора Национальной разведки

«Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия», - говорится в документе.

«Большинство ведомств (входящих в разведсообщество США) также дают оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии, однако два ведомства считают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или иную оценку по этому поводу», - отмечается также в тексте.

В нем подчеркивается, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и «их мнения до сих пор расходятся». «Все ведомства считают, что две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», - говорится в опубликованной версии документа.

Разведсообщество США пришло к выводу о том, что власти КНР не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания.

«По оценке разведсообщества, официальные лица Китая не имели заранее знаний о вирусе до того, как началась первоначальная вспышка COVID-19», - говорится в тексте.

В документе при этом отмечается, что вирус, по оценке американской разведки, «вероятно, возник и привел к заражению человека посредством первоначального малого по масштабам контакта, который произошел не позднее ноября 2019 года». При этом «первый известный ряд случаев заболевания COVID-19 имел место в Ухане, в Китае, в декабре 2019 года».

Разведсообщество США пришло к выводу, что, скорее всего, не сможет дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая. «Разведсообщество полагает, что мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до тех пор, пока новая информация не позволит определить конкретный путь, по которому произошел первоначальный естественный контакт с животным, или же установить, что лаборатория в Ухане работала с SARSCoV-2 или близким к нему вирусом-предшественником до того, как появился COVID-19», - отмечается в докладе.

«Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19», - признают американские спецслужбы. Однако, по их версии, Пекин в настоящий момент «продолжает препятствовать глобальному расследованию, не хочет делиться информацией и винит другие страны, в том числе Соединенные Штаты». «Эти действия отражают частично то, что правительство Китая само не уверено в том, к чему может привести расследование, а также их обеспокоенность тем, что международное сообщество использует эту тему для оказания политического давления на Китай», - полагают в разведсообществе США.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение SARS-CoV-2: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер тогда поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. Секретная версия этого документа была представлена Байдену во вторник.