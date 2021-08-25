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Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса - СМИ

25 Августа 2021 09:56
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Разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса - СМИ

ВАШИНГТОН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Разведывательные службы США представили во вторник президенту Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса, однако в нем они так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования. Тем не менее, по данным источников, в докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Как отмечает газета, один из представителей властей отметил, что американское разведывательное сообщество «не самым лучшим образом оснащено для решения этого вопроса», поскольку установление происхождения коронавируса в первую очередь находится в компетенции ученых, а не разведчиков.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что рассекреченная версия доклада о происхождении коронавируса должна быть представлена общественности через несколько дней после того, как документ будет передан Байдену. Она отметила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта версия.

Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.


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#США   #Коронавирус в мире  
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