Разумный тариф на газ даст возможность реконструировать газопроводы - председатель совета ветеранов газовой отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифа на товарный газ должен быть обоснованным и со всеми расчетами. Таким мнением поделился председатель совета ветеранов газовой отрасли РК Павел Климов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Министерстве энергетики Республики Казахстан сообщили об утверждении предельных оптовых цен на товарный газ.

С 1 января 2019 года оптовые цены на товарный газ были снижены от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

«Сегодня основная масса магистральных газопроводов составляет 19 000 км, которые были построены еще в 60-х годах. Свой срок они уже отслужили. Сейчас нужно заниматься обследованием, искать дефекты. Компрессорные станции тоже требуют ремонта и реконструкции, но в большей части полной замены. Для всего этого нужны огромные средства, из-за того, что газ сегодня субсидируется, заниматься реконструкцией невозможно», - рассказал Павел Климов.

«Поэтому повышение тарифа можно рассматривать как вариант. Он должен быть разумным, обоснованным, со всеми расчетами, но поднимать нужно. Только так мы сможем отремонтировать газопроводы. Авария в Оренбургской области и в Узбекистане показала, что сегодня газопроводы находятся в плохом состоянии и требуют срочного ремонта», - отмечает спикер.