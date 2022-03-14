Разумные люди должны ценить руководителя, не допустившего хаоса в государстве – Едил Жанбыршин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря твердой позиции Президента, его продуманным решениям и многократным призывам к народу Казахстана во время январских событий, злоумышленники не смогли реализовать свои замыслы. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, из-за действий провокаторов мирные шествия в Алматинской области, городах Алматы, Таразе и других перешли в массовое хулиганство и кровопролитие. Множество мирных граждан и безоружных сотрудников правоохранительных органов были ранены, погибли. Были разрушены государственные и предпринимательские объекты. Считаю, что это было специально организовано. Потому, что это действовали группы, выступающие против политических и экономических реформ, начатых Президентом Токаевым. Да, в стране есть нерешенные социально-экономические вопросы. Это не является тайной. Те, кто рвется к власти, выгодно пользуясь этой ситуацией, хотели осуществить свои коварные замыслы, выступая от имени народа», – сказал Е. Жанбыршин на пленарном заседании Палаты.

Депутат отметил, что Президент в трудной ситуации принял решения, неожиданные для организаторов беспорядков.

«Организаторы кровопролития, вероятно, думали, что, когда поднимутся все регионы, Глава государства покинет страну или оставит свой пост, и власть им легко достанется. Мы хорошо знаем, что такое происходит в государствах, где возникают беспорядки. Действительно, в стране сложилась трудная ситуация. Власть держалась на волоске. Но, благодаря твердой позиции Президента, его продуманным решениям и многократным призывам к народу Казахстана во время январских событий, злоумышленники не смогли реализовать свои замыслы. Разумные, понимающие люди должны ценить руководителя, не допустившего хаоса в государстве», – подчеркнул парламентарий.