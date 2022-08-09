9 Августа 2022 12:53

Разрыв в знаниях между городскими и сельскими школьниками сократился на 22 балла в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разрыв в образовании между учащимися города и села сократился на 22 балла. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главный вопрос по среднему образованию - это повышение качества образования. Проведена работа по сокращению разрыва между регионами, между городскими и сельскими школами. По оценке качества мы широко используем механизмы внешнего и внутреннего контроля. В этом контексте для нас важно международное исследование PISA. Мы инициировали проведение международного специального исследования «PISA для школ» по данному национальному проекту», - сказал министр.

По его словам, согласно исследованию PISA, в связи с пандемией, у страны есть риски снижения показателей на 30-40 баллов.

«Тем не менее, результаты «PISA для школ» в 2021 году, показали рост качества знаний учащихся на 30 баллов по грамотности чтения, математической грамотности - на 24 балла, естественнонаучного направления - на 11 баллов. Это очень хороший показатель. В то время, как разрыв между результатами городских и сельских школьников сократился на 22 балла, а разрыв между результатами учащихся, обучающихся на разных языках, сократился на 21 балл», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Было отмечено, что вопросы безопасности и создания благоприятных условий в организациях образования находятся на постоянном контроле. Для увеличения охвата психолого-педагогической поддержкой детей с особыми образовательными потребностями в 2021 году открыто 8 ПМПК и 6 коррекционных кабинетов, в этом году-еще 3 ПМПК и 4 коррекционных кабинета. В результате 175 тыс. детей с ограниченными возможностями были охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой.

«С этого года для поддержки особых детей мы впервые размещаем госзаказ. Благодаря поддержке Президента были внесены новые изменения в закон. Это решение позволило развивать инклюзивное образование для особых детей, уменьшить очередность и получить равные образовательные услуги для нуждающихся детей», - добавил Асхат Аймагамбетов.