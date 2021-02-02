Разрушительный пожар на западе Австралии уничтожил около 30 домов

ПЕРТ. КАЗИНФОРМ - В результате неконтролируемого лесного пожара в северо-восточном пригороде Перта на западе Австралии было разрушено около 30 домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The West Australian.

В настоящий момент местные власти проверяют, нет ли погибших в этом разрушительном пожаре. По данным австралийского агентства, пламя пожара охватило площадь около 6 тысяч гектаров и бушевало всю ночь неподалеку от городка Вуроло на западе Австралии.

Ожидается, что сегодня температура в этой части Австралии достигнет 37°C, при этом прогнозируются горячие восточные ветры с порывами до 65 км / ч, что может привести к распространению пожара еще на большую территорию

Премьер Западной Австралии Марк Мак-Гован сообщил, что пожар уничтожил 80 процентов всей собственности в сельском пригороде недалеко от зоны Гиджеганнуп. Он сообщил журналистам, что пожарные осматривают территорию на предмет человеческих жертв.

Отмечается, что на борьбу с лесным возгоранием уже направлены сотни пожарных.

«Это чрезвычайно опасный пожар и серьезная ситуация. Погодные условия чрезвычайно нестабильны», - добавил Мак-Гован.

Мэр города Суон Кевин Бейли, в свою очередь, заявил, что по предварительным подсчетам в городе сгорело более 30 домов.

Люди, проживающие в центральном деловом районе Перта, находящемся в 35 км от места происшествия, утверждают, что ночью в результате лесного пожара их дома усыпало пеплом.

Операции на базе ВВС Великобритании Пирс, которая находится на пути пожара, были приостановлены, ведется подготовка к эвакуации.